Salmo, la possibile scaletta del concerto a Ferrara

salmo, la possibile scaletta del concerto

Tantissimi nomi del rap e non solo sono attesi al maxi evento musicale che radunerà migliaia di spettatori. Il centro congressi di Ferrara, sito in via della Fiera 11, ospiterà la nuova edizione del Monsterland Halloween Festival 2023. I palchi dislocati all’interno della struttura offriranno concerti e spettacoli per festeggiare la notte più paurosa dell’anno.

L’area di 25.000mq ospiterà una lunga serata con tanti nomi italiani e internazionali che si alterneranno sui sette palchi indoor, tra gli artisti attesi anche Salmo.

Il rapper sardo si esibirà sull’Horror Warehouse Stage, massimo riserbo sulla scaletta. Lo show durerà un’ora, quindi è possibile immaginare che i brani proposti saranno in numero inferiore a quelli normalmente ascoltati ai suoi concerti. Stando a quanto riportato da Setlist, queste le canzoni portate all’Ippodromo delle Capannelle di Roma il 13 luglio 2023:

90min

Russell Crowe

Stai zitto

Antipatico

Papparapà

Che ne so

Daytona

In trappola

La chiave

Perdonami

Criminale

PxM

Flop!

A Dio

1984

S.A.L.M.O.

Aldo ritmo

TU X ME

Maria