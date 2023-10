Mahmood annuncia il nuovo singolo dal titolo “Cocktail d’amore”

Il cantautore milanese Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Cocktail d'amore”, in uscita il 3 novembre in radio e sulle piattaforme digitali. Scritto da Mahmood e prodotto da Dardust, si tratta di una ballata malinconica che narra la fine di una relazione

Dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti, Cocktail d'amore riesce a shakerare (come in effetti fa capire il titolo) tutto il vissuto degli ex amanti.

Il brano sfoglia come un album dei ricordi i momenti trascorsi insieme dalla coppia che si è lasciata. La rievocazione viene condotta con estrema delicatezza e tenerezza, senza alcun tipo di rancore ma inevitabilmente con rimpianti e malinconia.

Il cantautore milanese Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo Cocktail d'amore, in uscita il 3 novembre in radio e sulle piattaforme digitali. Scritto da Mahmood e prodotto da Dardust, si tratta di una ballata malinconica che narra la fine di una relazione.

Nei mesi di aprile e maggio 2024 si terrà l'European tour, composto da 16 date che vedranno Mahmood esibirsi nei principali club di 10 Paesi europei, fra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna. Il tour si concluderà con una tappa italiana al Fabrique di Milano, prevista per il 17 maggio 2024.

La cover del brano Cocktail d'amore è stata curata dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, il quale vanta un portfolio eccezionale, avendo collaborato con le più importanti star internazionali. Heyman è celebre per il suo immaginario surreale creato con l'ausilio della tecnologia 3D.

L’artista milanese ha raggiunto la fama nel 2018 partecipando al Festival di Sanremo e vincendo nella categoria Giovani con il brano Gioventù bruciata.

Ha quindi poi pubblicato l'EP di debutto Gioventù bruciata, ristampato come album in studio nel 2019 in cui sono stati aggiunti diversi pezzi inediti. Nel 2021 ha pubblicato il secondo album Ghettolimpo.

Mahmood ha vinto due volte nella categoria Campioni il Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi. In virtù di questi successi, ha rappresentato di diritto l'Italia all'Eurovision Song Contest sia nell'edizione 2019 di Tel Aviv (piazzandosi al secondo posto) sia nell'edizione 2022 di Torino, classificandosi in sesta posizione insieme a Blanco.