Bill Burr è Jack Kelly, un uomo di mezza età con problemi di aggressività che non riesce ad adattarsi alla sua nuova condizione di padre. I suoi scatti d'ira e i commenti estremamente offensivi lo mettono nei guai al lavoro, ma anche nella scuola del figlio. Bobby Cannavale è Connor Brady, deciso ad essere cool a tutti i costi. Imbarazzante e sempre fuori luogo, è una spina nel fianco per i colleghi (e i padri) più giovani. Bokeem Woodbine è Mike Richards, il più equilibrato dei tre, che cominica però a comportarsi in modo sconsiderato quando scopre che la ragazza (molto più giovane di lui) è in dolce attesa.

Il cast

Bill Burr ha debuttato nella recitazione nel 1996, ottenendo la sua grande occasione con il ruolo di Ryan Callahan in Townies. Meglio conosciuto come Ray Bishop ne Il re di Staten Island e il detective Walsh in Notte folle a Manhattan, sul piccolo schermo ha vestito i panni di Kuby in Breaking Bad. Bobby Cannavale, anch'egli attore sin dagli anni Novanta, ha recitato in Station Agent,Jumanji - Benvenuti nella giungla e Ant-Man. Inoltre, ha interpretato Dean Brannock in The Watcher, Tony Hogburn in Nine Perfect Strangers e Vince D'Angelo in Will & Grace. Bokeem Woodbine è stato invece nel cast di Spider-Man: Homecoming e Fargo.

In Old Dads troviamo anche Katie Aselton nei panni di Leah Kelly, la moglie di Jack Kelly, che deve affrontare le conseguenze del cattivo comportamento, degli ideali dannosi e dei problemi di rabbia del marito. La cantante e attrice Reign Edwards interpreta Britney, la giovane fidanzata di Mike Richards, che si ritrova incinta senza averlo pianificato. Infine, Jackie Tohn è Cara Brody, moglie di Connor e mamma eccessivamente permissiva (che pensa però di essere autorevole).

Alla regia di Old Dads c'è Bill Burr, per la prima volta nelle vesti di regista.