Jamie, quando le ferite diventano parole nasce Oggi Piango: il video

Il brano è per tutte le persone che si sentono sole, incomprese, lasciate precipitare a capofitto e senza protezioni dalla cima del mondo, per poi dover reggere, sulle loro spalle, il mondo stesso IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

“Gli occhi non sono altro che il riflesso della nostra anima, talvolta si illuminano, riflettendo la luce del sole che arde dentro noi, altre volte si infiammano, di un rosso formato per nascondere il dolore che si cela dietro… altre volte, semplicemente strabordano, e fanno scivolare dolcemente la sofferenza sotto forma di cristalli liquidi che comunemente denominiamo come lacrime”. Questa è la mia visione nei confronti di ciò che noi esseri umani siamo in grado di esprimere solamente con gli occhi e mi riferisco agli occhi di fatto, perché sono proprio loro i protagonisti del mio nuovo singolo, “Oggi Piango”. Questo pezzo è un ring di battaglia per tutte quelle persone che si sentono sole, incomprese, lasciate precipitare a capofitto e senza protezioni o certezze dalla cima del mondo, per poi dover reggere, sulle loro spalle, il mondo stesso.

“Oggi Piango” è nata a Dicembre del 2022. L’ho scritta in una notte…In realtà, credo che sia stata forgiata da lesioni dentro di me molto prima, ferite che poi, in una notte, si sono trasformate in parole. L’ho registrata qualche giorno prima di Natale in studio dal mio producer, Savatore “Toty” Russo, ed essendo un periodo festivo, e dopo anni di incertezze a causa delle problematiche legate al Covid e alla salute in generale, sono finalmente riuscito a tornare a trovare alcuni parenti situati nel Nord della Tunisia. Tra questi vi era Wissem Karabi, abile videomaker diplomato nell’ambito da qualche anno, che lavora per numerosi progetti importanti per attori, modelli ed artisti di ogni ambito nel Paese. Il brano non era neanche mixato per assurdo, ma ci tenevo molto a fargli sentire, traducendoglielo, quello che avevo scritto, così da ricevere un suo feedback. Ricordo che aveva le lacrime agli occhi, e la prima cosa che mi disse fu “mi farebbe davvero piacere registrare per te il video di questa canzone”. Così, in un solo giorno, il giorno di Capodanno per l’esattezza, lo abbiamo registrato. Ci siamo recati in una location marittima dove risiede un mio zio e ci siamo messi a girare, senza uno script effettivo, senza un plot vero e proprio da raccontare: l’unico obiettivo era trasmettere le vibes del pezzo, e trasmettere tranquillità tramite i colori e le onde a chiunque si sentisse rappresentato dalle mie parole.

Ho raccontato la mia vita, il rapporto con mio padre, con la scuola, con la droga e, purtroppo, anche quello con la morte causata dell’abuso di sostanze. Ho scelto uno stile narrativo ed espressivo malinconico, sì, ma diretto, volto a riecheggiare verso chi come me conosce queste sofferenze, ma soprattutto a chi vive affianco di coloro che ogni giorno soffrono e vorrebbero solamente liberarsi dal fardello del loro non sapersi amare a sufficienza.

Uno dei problemi più grandi, dal mio punto di vista, è la società di oggi con la sua indolenza, la sua indifferenza nei confronti dei più deboli. I più fragili della mia generazione, ma non solo; perché ricordiamo che tutto ciò non tocca e non riguarda solo ragazzi e ragazze, ma, purtroppo, anche persone adulte.

Da “Oggi Piango” sono scattate e scaturite un insieme di cose che mi hanno permesso di capire molto su di me, sia grazie alla sua scrittura e successiva pubblicazione, sia grazie alla reazione delle persone che hanno gradito il progetto, immedesimandosi in esso.

Ho atteso un po’ prima di decidere il da farsi sul video, prima di dire “ok, lo pubblico”, perché mi dicevo che forse non era necessario, ma ho cambiato idea pensando all’atmosfera che si era creata quella sera, in camera ad ascoltare il brano con Wissem. Riflettendoci e ricordando quei momenti, ho capito che rilasciare il videoclip avrebbe potuto regalare quel qualcosa in più a tutti coloro che si erano ritrovati nelle mie parole ascoltando la canzone nei digital store.

E quindi eccolo qui.

Mi auguro con tutto il cuore che questa canzone possa trasmettere a tutti voi un messaggio di speranza e resilienza, soprattutto a coloro che hanno affrontato o stanno affrontando un periodo buio, e ricordarvi, ricordarci, che abbiamo davvero la possibilità, quasi il dovere, di cambiare le carte in tavola per assicurare a noi stessi e al nostro prossimo un domani migliore, facendo sì che quell’”Oggi Piango”, diventi solo un lontano ricordo.