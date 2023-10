MV Killa si racconta in "Fede": "Musica e vita vanno di pari passo"

Il suo terzo album, “Fede”, è uscito lo scorso 28 aprile ma MV Killa non si ferma mai. Il 29 settembre l’artista partenopeo ha pubblicato “Replay” con Clara, una delle voci più interessanti degli ultimi mesi. Protagonista di questo singolo, ma anche filo conduttore del percorso artistico di MV Killa, Napoli, che ha sempre qualcosa di nuovo da scoprire. “Il rap è un ambiente competitivo, ma sono felice di far parte di questo movimento partenopeo: siamo una famiglia e di questo sono orgoglioso”. La nostra intervista

“Io e Yung Snapp? Sì, è vero: siamo fratelli!” La nostra chiacchierata con MV Killa inizia con il racconto dell’amicizia-fratellanza che lo lega a Yung Snapp, che abbiamo incontrato alcune settimane fa in occasione dell’uscita di “Hotel Montana”, il suo ultimo disco. In quell’occasione il rapper e produttore, a sua volta, ci aveva parlato di MV Killa, descrivendolo proprio come un fratello, tanto forte è il legame che li unisce. E oggi, sorridendo, anche MV Killa conferma tutto questo: un legame che va ben oltre la collaborazione artistica. “Yung Snapp è sempre stato produttore delle mie creazioni, ma si è occupato anche della direzione artistica. Siamo cresciuti insieme: ci conosciamo dai tempi del liceo e, anche se in quel periodo non facevamo musica insieme, poco dopo abbiamo iniziato a collaborare. È un bel percorso che facciamo uniti ma anche separatamente: ognuno di noi porta avanti il proprio progetto artistico ma poi ci confrontiamo sempre. È molto bello perché tra noi c’è scambio reciproco”.

Confronto, collaborazione e sostegno: sempre Non è facile, o meglio scontato, sapere che due artisti sanno confrontarsi e supportarsi, sempre. E credo sia un aspetto da evidenziare, in un mondo che va così veloce ed è molto competitivo. Il confronto, sì, ma anche il supporto: due aspetti che non sono mancati nella realizzazione di "Fede", il nuovo album di MV Killa, uscito il 28 aprile, e che vede le collaborazioni di Guè, Geolier, Vale Lambo, Yung Snapp, Lele Blade, Madman e Gemitaiz. "Fede è un album molto personale" "I dischi sono tutti dei figli, tanto è l'impegno e l'amore che metti quando ci lavori. Quando ho iniziato a pensare a questo terzo album mi sono seduto con me stesso, per capire quello che volevo fare, quale capitolo della mia vita volevo raccontare. La mia musica va di pari passo con la mia vita, con i miei lati più personali. Avevo voglia di raccontarmi, cosa che non avevo fatto nei dischi precedenti, proprio perché mi ero concentrato su altri aspetti della musica. Il primo è stato uno street album, ma in questo sentivo proprio il bisogno di riallacciare il rapporto con i fan, per far capire loro chi sono, come persona e come artista" E come hanno reagito i tuoi fan? "Bene, e di questo sono molto felice. Vedo che i fan amano molti aspetti di me e della mia musica: c'è chi, infatti, apprezza molto il mio modo di fare rap, c'è chi mi racconta che molti ricordi sono legati alla mia musica. E anche grazie a questi momenti mi rendo sempre più conto di quanto sia forte la musica. È qualcosa di straordinario e sono felice di far parte di questo movimento musicale, è proprio bello"

Le collaborazioni con Clara, Geolier, Yung Snapp Raccontaci delle tue collaborazioni: è da poco uscito un nuovo singolo con Clara, ma in questo album c'è Geolier, lo stesso Yung Snapp solo per citarne alcuni… Con Geolier siamo sempre stati uniti: Emanuele è il più piccolo del gruppo, ma solo anagraficamente. Quando ha iniziato a farsi conoscere noi eravamo già inseriti in alcuni contesti urban e la prima cosa che abbiamo fatto è unirci, creare un gruppo. Ognuno di noi ha costruito un proprio percorso, ma allo stesso tempo le nostre strade si sono spesso incrociate e abbiamo iniziato a collaborare. Geolier è uno dei massimi esponenti della musica urban nel nostro pase, su questo non ci sono dubbi. La cosa bella è che i nostri valori sono sempre al primo posto: il rap è un ambito molto competitivo, è vero, ma i nostri valori vengono prima di tutto. Non c'è business che ci separi: di base c'è sempre la volontà di fare squadra. Siamo una famiglia, anche se ognuno di noi continua a fare il proprio percorso. Ed è bello poterlo esprimere, attraverso la musica ma anche attraverso le parole stesse…sai, credo che a volte sia importante raccontare, e non solo attraverso le canzoni, ciò che si sente: parlare fa bene, all'artista e all'ascoltatore. Basta solo trovare un giusto equilibrio". "Non ci fermiamo mai" A proposito di musica, dal vivo: hai in programma eventi live? "Siamo sempre in giro! Siamo nei locali, negli eventi di piazza…non ci fermiamo mai. Siamo pensando a qualche evento in particolare per questo disco, anche un concerto più esteso: appena ci saranno novità dirò tutto. Siamo sempre in giro e non ci possiamo lamentare!" Stai già lavorando a nuova musica, immagino… (Marcello mentre sto parlando già annuisce e io sorrido, perché so già quello che mi vuole dire) "Sì, sì…eccome. Qui non ci si ferma mai! Quando qualcuno crede che si siamo bloccati un attimo…eccoci che siamo già tornati!"