Yung Snapp racconta “Hotel Montana”, il suo primo album da solista

Ha prodotto tante hit di successo ma, per la prima volta, ha scelto di raccontare le sue storie, nel suo disco: produttore e hitmaker partenopeo, ha da poco pubblicato “Hotel Montana”, il suo primo album da interprete. In questo nuovo progetto le sonorità delle sue produzioni vanno dalla trap, all’house, dall’afro all’RnB, fino al carribean pop, al crunk e tra nuove e consolidate collaborazioni ci sono: Diss Gacha, Geolier, MamboLosco, CoCo, Lele Blade, Icy Subzero, Mv Killa e ANNA. L'INTERVISTA

Quando ho sentito l’intro iniziale, o meglio “la tag” – come mi ha spiegato Antonio durante la nostra chiacchierata, sono impazzita. Quattro parole che catturano subito l’attenzione, una sonorità così americana che in qualche istante ti porta oltreoceano, e che poi – allo stesso tempo - ti riporta a casa, la sua. Che non è solo Napoli, ma un insieme di tante cose che rendono Yung Snapp non solo un produttore, ma un creativo molto interessante. È un vulcano di idee, lo si vede subito: chissà quante cose gli passano per la testa quando è in redazione per la nostra intervista, in cui racconta “Hotel Montana”, il suo primo album da protagonista.

"Overthinker di professione"

“Sì, sono un overthinker di professione!” dice sorridendo quando gli chiedo quanti pensieri e idee continua ad avere e sviluppare, anche – soprattutto – dopo l’uscita dell’album. “Mi ero detto: dopo l’uscita del disco mi fermo e mi prendo due settimane di vacanza. Bene, il primo settembre è uscito Hotel Montana, il giorno seguente ero già a Milano e ho fatto un sacco di session. Non mi sono mai fermato,

Di hit ne ha fatte, e tante. Ma questa volta ha voluto raccontarsi in una creazione tutta sua, che lo rispecchia al meglio. “Avevo delle storie che volevo mettere in musica e l’ho fatto, in questo album” ci racconta nella nostra chiacchierata.