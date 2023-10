Highsnob fa dietrofront: "Non mi ritiro, il 20 ottobre Chaos"

Il rapper ha spiegato il motivo del suo messaggio annunciando l’uscita del nuovo singolo Chaos, in arrivo sul mercato venerdì 20 ottobre . Highsnob ha rivelato come un periodo difficile della vita lo abbia portato a comprendere tante cose ringraziando anche fan, amici e colleghi per il supporto dimostratogli nelle ultime ore: “Vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare, ma grazie per l'amore enorme che mi avete mandato”.

Highsnob, il 20 ottobre esce chaos

Highsnob ha deciso di mostrarsi in modo cristallino agli oltre 110.000 follower del suo profilo Instagram. Nelle scorse ore il rapper aveva annunciato il ritiro dalle scene per un’apparente disputa legale.

L’artista ha raccontato: “Mi sono immaginato cosa avrebbero pensato le persone che mi hanno voluto bene se non ci fossi stato più davvero, perché ci ero andato vicinissimo un'altra volta, molto vicino. Ero immensamente triste, la musica tardava ad uscire e io mi vedevo sempre più nel baratro del fallimento. Dentro una coltre nera che sarebbe stata difficile da bucare. In qualche modo quella mattina avrei avuto bisogno di messaggi come quelli che ho ricevuto ieri, messaggi di stima e di affetto”.

Highsnob, in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano Abbi cura di te con Hu, ha proseguito: “Mi dispiace dover creare continuamente una maschera per mostrarvi chi sono realmente, lo faccio da una vita, ma ho tanto amore nel cuore. Sono solo un piccolo grano di solitudine, che non ha più voglia di farsi accettare per forza dal resto della classe, ecco cosa sono. Io vorrei solo non essere dimenticato, vorrei arrivare ai miei successi per i quali ho tanto pagato pegno, e non sparire così tanto a lungo senza motivo, come se quello che ho fatto fino ad oggi non valesse nulla, perché non è cosi e perché non succederà”.