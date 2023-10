Vergo, contro gli spigoli sociali arriva una playlist...Senza Catene

SAFE SPACE - Brutalismus 3000

Li ho coperti recentemente, hanno teletrasportato “Cvore” in una fredda metropoli, “tralasciando finestrate di sole che fanno da diversivo”. Per quanto mi riguarda ho accolto subito il ritorno della cassa in 4 e il basso in levare. Mi riporta alla fase Crystal Castles che non ho mai sentito di abbandonare.



Let’s talk about a man - Prezioso, Marvin

Oltre che essere una costante fonte di ispirazione, sono stati mega influenti sulla maniera di creare le mie linee vocali. Possiamo tutt* insieme pensare intensamente al momento in cui farò un brano con loro, così da renderlo reale? Grazie.



Ponyboy - SOPHIE

Non si può spiegare a parole quanto sia stata importante nella costruzione del mio sound. È la mia dea. Ho un suo sample pack che custodisco come fosse un tesoro inestimabile.



Rakata - Arca

E' semplicemente il big bang che ha permesso l’esistenza di un EP così fluido dal punto di vista musicale. Il suo modo di essere si riflette senza esitazione nelle sue composizioni inaspettate. Un giorno vorrei poterle stringere la mano e darle un enorme abbraccio di gratitudine.



Yo no me voy acostar - Tokischa

Un giorno la incontrerò, l’abbraccerò forte e poi ci berremo un drink dalla ciotola. La sua irriverenza ha ispirato brani come “Lavatrice” e “Comunque noi”, tirando fuori la mia parte più paesana e libera dalle congetture.



Juro que - Rosalia

“Lamento D’Amante” e “OMD” le devono tanto. Da siciliano era impossibile non rimanere rapito dalla sua malinconia musicale. L’utilizzo minimale dei campioni nelle sue prod è quello che mi ha fatto innamorare di lei.



Mi votu e mi rivotu - Rosa Balistreri

Con questo brano si può comprendere il melodrama palermitano nei confronti dell’amore. è come se i miei testi fossero stati scritti con lo stesso inchiostro usato da lei. Il suo spirito cammina con me.



Alejandro - Lady Gaga

La canzone di Motha Monster che, più di ogni altra, può rappresentare la carica Pop Queer dell’EP. Così forte che In “Lamento D’Amante” ne cito un verso. È anche merito suo se oggi esiste un brano come “Posso” che si ispira alla sua “Born this way”.



Cvore - Vergo

Penso che meriti una menzione speciale. Nato 5 anni fa, in un periodo molto difficile, è stato il primo brano reggaeton che ho scritto, eppure oggi ha tutta un’altra identità. Come del resto anch’io sono cambiato tanto.



Una vipera sarò - Giuni Russo

Lei è come una figura leggendaria, una persona che ha saputo essere incredibilmente d’avanguardia e pop allo stesso tempo. “Comunque se mi toccano dov’è il mio punto debole” è un verso che si allinea al messaggio di autodeterminazione presente in tutto l’ep. Provo una certa malinconia ogni volta che la ascolto perché avrei voluto tanto conoscerla.