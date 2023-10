Angelina Mango, la possibile scaletta del concerto di Napoli

Oggi, giovedì 12 ottobre, Angelina Mango darà il via al Voglia di Vivere Tour. La giovanissima artista partirà dal Duel Club di Napoli per poi toccare tante altre città, tra le quali Bari, Roma, Firenze e Milano.

angelina mango, la possibile scaletta del tour

Tutto pronto per la tournée di una delle cantanti in maggior ascesa del panorama discografico italiano. Angelina Mango (FOTO) salirà sul palco del Duel Club per la prima delle otto date del tour. L’artista porterà musica e grinta per uno spettacolo largamente atteso dal pubblico.

Al momento la cantante non ha rivelato alcuna indiscrezione sulla scaletta del tour, quindi massimo riserbo sui brani scelti. L’artista potrebbe proporre i brani dell’album Voglia di vivere, pubblicato nel maggio di quest’anno, e il nuovo singolo Che t'o dico a fa’. A queste canzoni potrebbero aggiungersi anche quelle rilasciate prima del suo secondo EP, ovvero Formica, Walkman e Rituali. Ecco la lista dei brani citati:

Non sento più niente

Naviglio Grande

Va tutto bene

Sono aggrappata a te

Iron Man

Treno in corsa

Muoio per niente

San Siro

Che t'o dico a fa’

Formica

Walkman

Rituali