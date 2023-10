Ora, Angelina Mango è pronta per un altro grande successo. Infatti, la cantante ha lanciato il brano Che t'o dico a fa' riscuotendo immediatamente ottimi consensi. La canzone sprigiona freschezza, solarità e tanta originalità; parallelamente all’uscita del brano, l’artista ne ha distribuito il videoclip ufficiale superando 350.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

In questi ultimi mesi Angelina Mango (FOTO) ha dato prova di avere tutte le carte in regola per affermarsi come una delle protagoniste della scena discografia italiana, grazie anche al suo EP Voglia di vivere, certificato disco d’oro. Il 12 ottobre l’artsta darà il via al tour che la porterà in giro per l’Italia.

Ecco tutte le date del Voglia di Vivere Tour:

12 ottobre - Napoli, Duel Club

14 ottobre - Bari, Demodè Club

16 ottobre - Roma, Largo Venue

18 ottobre - Firenze, Viper Theatre

19 ottobre - Torino, Hiroshima Mon Amour

21 ottobre - Bologna, Locomotiv Club

23 ottobre - Milano, Magazzini Generali

26 ottobre - Roncade (TV), New Age Club