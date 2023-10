Nel brano del clubtape Red Light, tutta l'insofferenza per un mondo patinato, superficiale e tuttavia seducente. Nella clip girata dai Morelli Brothers, la giornalista e fashion icon barese e un guardaroba firmato Maison Valentino

L'autunno di Elodie è sempre più un viaggio travolgente che si snoda tra la dancefloor e la passerella e Glamour, il brano contenuto nel mixtape Red Light pubblicato lo scorso 6 ottobre, ne è la prova.

La canzone, che parla di un soffocante senso di vuoto e di superficialità di un mondo fatto di apparenze, sfrutta il tema della moda e ospita nel videoclip, ora anche sui social, la giornalista Anna Dello Russo, fashion icon di fama globale. Ecco le parole della canzone e le atmosfere del video firmato dai Morelli Brothers.

Elodie: un mix esplosivo di musica e moda

Elodie come Madonna, come Beyoncé, come Dua Lipa e Miley Cyrus, ovvero, come tutte le popstar ultra popolari che hanno costruito la propria identità come una miscela esplosiva di talento musicale e immagine irresistibile.

Da quando l'artista romana ha abbracciato la nuova era fatta di musica da ballare e costumi di scena di assoluta tendenza, è stato chiaro a tutti che nel suo futuro musica e moda sarebbero state legate a doppio filo. E se la moda chiama Elodie (tra le ultime chiamate, una sfilata per L'Oréal durante la Paris Fashion Week per celebrare il suo incarico di brand ambassador), lei risponde con ironia graffiante sformando Glamour, una hit con un ritornello ossessivo che evoca il senso di smarrimento di chi si è ritrovato improvvisamente sotto i riflettori di un mondo luccicante, affascinante ma per niente inclusivo. vedi anche Elodie e Miriam Leone sfilano a Parigi come testimonial L'Oréal Paris

Il videoclip con Anna Dello Russo

In Glamour Elodie, con la complicità di Anna Dello Russo che presta la sua immagine inconfondibile con grande leggerezza ed ironia, canta i dubbi che la assalgono quando ha a che fare con chi non sopravvive senza un invito a un party esclusivo, fashion victim che vivono in un mondo soffocante come un pitone al collo - tutte immagini contenute nel testo.

Contenuto autobiografico? Poco importa perché Elodie ha un solo obiettivo: far ballare fino allo sfinimento il suo pubblico ai concerti. Non a caso il suo ultimo lavoro (che lei chiama “clubtape”) è influenzato da pietre miliari del genere come Confessions on a Dance Floor - Hung Up, uno dei singoli più celebri di quell'album di Madonna del 2005, ricorre nelle sue playlist, ha ammesso.

Per il resto, la critica al mondo della moda si perde nel fascino del guardaroba Maison Valentino mostrato nel videoclip. Pierpaolo Piccioli, designer del brand che Elodie ha indossato tante volte, è un caro amico della cantante e sta al gioco. Il suo commento al post è un cuore infiammato. leggi anche Elodie, il testo e il significato del nuovo singolo A fari spenti

Il testo di Glamour

Ecco le parole di Glamour, brano contenuto il Red Light pubblicato il 6 ottobre 2023.



Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

E se poi mi incroci (Ah)

Ma non mi saluti (Mai)

Stiamo in piedi, muti (Qua)

Con quegli occhi vuoti, con lo sguardo fisso come in uno shooting

Sei il diavolo, qui

In abito bianco e nero, Richard Avedon, è così

E quando ti vedo mi sento nuda, sola con il mio corpo

Con un pitone sul collo

Rimane lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

La tua amica per uscire (Abbina)

Brand di lusso ad un sorriso (Finto)

Sfila anche quando non (Cammina)

Sogna Vogue ma non è Anna Wintour

Tu non sopravvivi senza invito

Vado a un party solo se esclusivo

Vaffanculo con la V di Valentino

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Giuro che ti detesto, sono piena di te

Vittima fashion, o fashion carnefice

Odio la tua selezione all’ingrеsso

Non mi serve il tuo club

Sembri stupido sе poi ti nascondi da me

Dietro una giacca Balmain, bang, bang

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio (Scintillio, scintillio)

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo

Rimani lì, una spina nel fianco

Ti muovi su di me, mentre canto

Ogni notte uno scintillio

Dimmi cosa ci faccio io

Nel tuo mondo glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour

Glamour



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)