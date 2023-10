Kadebostany in concerto col nuovo album Play this at my Funerals

Kadebostany arriva in Italia! A poco tempo dall’uscita del suo nuovo album “Play this at my Funerals”, dedicato al tema immortale dei sentimenti e dell’anima attraverso una tracklist gioiosa e agrodolce, Guillaume De Kadebostany , producer e performer da miliardi di stream, sarà in concerto nel nostro Paese con un appuntamento imperdibile fissato per giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso il Teatro Santeria Toscana 31 di Milano.



Il nuovo spettacolo dal vivo di Kadebostany presenta una rinnovata formazione con i cantanti Poseïdona (IL VIDEO DI LEI) e Fang The Great, ospiti speciali (come Vassilina dalla Grecia, che canta in diverse canzoni del nuovo album) e una sezione di fiati circondata da avvolgenti incursioni di synth modulari. Kadebostany porterà a Milano sul palco di Santeria le canzoni del suo nuovo album, insieme ai brani classici più conosciuti!



Con i suoi acclamati lavori discografici (come le hits “Castle in the Snow”, “Mind if I stay”, “Early morning dreams”, “Save me” e tante altre), Kadebostany è considerato uno dei profili più interessanti della musica pop moderna indipendente europea: ha realizzato oltre 5 miliardi di stream globali, più di 700 spettacoli, diversi singoli che hanno scalato le classifiche arrivando nella top10 di oltre 30 paesi e ottenuto importanti riconoscimenti che lo hanno fatto apprezzare dalla critica musicale di tutto il mondo negli ultimi dieci anni. Recentemente Kadebostany ha riscosso molto successo su TikTok con due miliardi di visualizzazioni, ottenuto la pre-nomination ai Grammy, superato il miliardo di riproduzioni delle canzoni di Kadebostany su Youtube, si è esibito alla finale di Champions League 2023 a Instanbul, realizzato un live streaming guardato da oltre 350.000 persone contemporaneamente, ricevuto importanti recensioni e interviste da parte della stampa internazionale su Spin, Vice, GQ, American Songwriter, EDM.com, Rolling Stone.



Il brano “Wild in secret” di Kadebostany feat. Valeria Stoica contenuto nel nuovo album “Play this at my Funerals”, è stato scelto da Emporio Armani per la sua sfilata durante l’evento della Milano Fashion Week 2023 di pochi giorni fa. Dopo un fortunato tour estivo andato in scena in tutta l’Europa, Kadebostany ha recentemente confermato le prime nuove date live con spettacoli previsti a Zurigo, Losanna, Berlino, Istanbul, Atene, Varsavia, Bruxelles, Parigi.