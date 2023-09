È morto Frank Carpentieri, era stato il dj di "Made in Sud"

Si è spento il musicista Frank Carpentieri, artista di origine napoletana noto soprattutto per la sua partecipazione al programma Made in Sud, ma che in passato ha collaborato con molti artisti del panorama partenopeo: Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino e Rocco Hunt solo per citarne alcuni. L'uomo da tempo era malato di cancro, patologia che era divenuta nota dopo il ricovero all'ospedale Monaldi e il messaggio di auguri di alcuni giocatori del Napoli. Proprio questa sera era previsto uno show al Teatro Cilea di Napoli chiamato "Frank Carpentieri: Brothers & Sisters", al quale l'artista avrebbe dovuto partecipare.