SSD Project è l’acronimo del mio nome Salvo Saverio D’Angelo, sono siciliano di origine e romano d’adozione. “I can do it (tonight)”, la mia quinta pubblicazione, è un brano house con sfumature Anni ‘80, scritto e prodotto da me (mastered by Eugenio Valente at Ground Control Studio) con il contributo del Nuovo Imaie e l’etichetta romana Maqueta Records. Il brano racconta la difficoltà di molti, soprattutto i giovani che oggi hanno, a inseguire i propri sogni. Tutti possiamo essere vincenti se ci impegniamo a crederci. Tutti possiamo essere migliori se ci impegniamo… Il problema è che viviamo in una società che ci rende frustrati, che ci allontana dai nostri obiettivi, dalle nostre passioni, dai sentimenti, dalla comunità, dagli affetti e soprattutto dai nostri sogni facendoci credere l’impossibilità della loro realizzazione. “I can do it (tonight)” è un salto nel vuoto che ti rende libero e ti spinge a inseguire i propri desideri. Posso dire che questa canzone è nata con un’esigenza introspettiva perché soprattutto sentivo la necessità e il bisogno di trovare personalmente quella spinta per dare vita ai miei pensieri e alle mie velleità.



Si tratta di un brano che trasuda energia e trasgressione. Un fantasmagorico susseguirsi di movimenti sexy e intriganti. Un'affermazione decisa e volitiva. Un suggerimento a non reprimere passioni e desideri a causa di paure e pregiudizi. Il pezzo ha subito tanti cambiamenti e pian piano ha preso forma grazie alla strepitosa voce di Azzurra, artista di origini calabresi che vive a Milano, qui alla sua prima esperienza discografica. “I can do it (tonight)” fa parte della colonna sonora di due film: “Mondi separati" per la regia di Marianna Sciveres e “Fuori scuola" del regista Mario Spinocchio il quale tra l’altro ha diretto anche il videoclip come per il precedente singolo “Boogie night" che è stato prodotto dall’Inthelfilm.



Le riprese del video sono state fatte a Roma nel quartiere Corviale e vede protagonista Azzurra accompagnata da tre ballerini che rappresentano il suo alter ego e quella lotta costante che quotidianamente viviamo tra l’istinto e la razionalità. È stata scelta la periferia per raccontare la storia perché è da lì principalmente che i sogni vanno a finire nel cassetto. È da lì che si può capire l’umore del paese. "I want to lose control…" è questa la frase che rompe il ghiaccio, che dà la svolta al cambiamento. Sono molto felice di essere riuscito a realizzare questo nuovo singolo… è stata una fatica anche per gli impegni cinematografici che ho avuto nell’ultimo anno ma come dice il titolo della canzone "I can do it (tonight)"! Volevo ringraziare tutte le persone che hanno permesso tutto ciò e soprattutto l’istituto del Nuovo Imaie per il loro contributo. A tal proposito volevo ricordare che il mese prossimo uscirà un mini EP contenente gli ultimi due brani: I can do it feat. Azzurra e Boogie night feat. Jenny B.