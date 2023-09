La scaletta del concerto di Tananai a Roma

Lunedì 25 settembre, il cantautore è atteso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La scaletta ufficiale non è ancora stata diffusa, ma è probabile che Tananai segua l'ordine del tour estivo

Tananai ha avuto, e continua ad avere, un successo travolgente. La serata di lunedì 25 settembre lo vede protagonista a Roma di un concerto tutto esaurito all'Auditorium Parco della Musica (nella capitale, aveva già registrato un sold-out all'inizio dell'estate).

Le parole di Tananai

Come Tananai ha più volte detto, la dimensione live è la sua casa. Classe 1995, artefice di una carriera fulminea, ama l'adrenalina che il palco gli dà. Quando fa un concerto, così come quando scrive, non lotta contro nulla. Ed è completamente se stesso. Senza contare l'amore, quello con cui i suoi fan lo inondano. Il concerto di Roma sarà ricco di momenti unici e diversi: ci si abbraccerrà, ci si commuoverà, si ballerà e si farà festa. Canterà pezzi nuovi, altri vecchi, alternerà ballate strappalacrime e dance. "Sogno di fare questo lavoro il più a lungo possibile" ha detto.