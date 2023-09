Roberta Palumbo, è un inno di speranza Ruba di notte l’amore

“Ruba di notte l’amore” è il nuovo singolo che Roberta Palumbo, poliedrica cantautrice pugliese, ha presentato presso il Palazzo della Cultura di Apricena e che è disponibile su yotube, spotify e sui principali digital stores. L’evento si è svolto alla presenza dell’Amministrazione comunale di Apricena rappresentata dall’Assessore alla Cultura, Anna Maria Torelli e dal Consigliere Comunale, Carla Antonacci.

Presenti anche, tra gli altri, il Sindaco di Panni, Amedeo De Cotiis, e il Presidente di Rione Popolare (Associazione di Cultura Popolare) Rocco Gesualdi.



Con “Ruba di notte l’amore” Roberta Palumbo, originaria di Apricena, ha trasformato in musica e parole la sua vita: dalla diagnosi della sclerosi multipla alla rinascita.

Un percorso introspettivo non semplice, dove sensazioni ed emozioni degli ultimi anni si sono mescolate ad esperienze e incontri unici, ma anche a momenti di raccoglimento e riflessione, immergendosi in una nuova dimensione creativa dove, dopo alcuni momenti di esitazione, ha trovato nuove idee e ispirazione per porre concretamente le basi di questo nuovo progetto.



Il risultato è un inno alla vita, alla speranza e al coraggio che la cantautrice desidera condividere con il pubblico e “che mi ha aiutato a guardare la verità dritta negli occhi, perché solo se facciamo buon uso di quello che ci accade, diventiamo davvero liberi e impariamo a gestire la paura e ad affrontare l’ignoto -dice Roberta Palumbo- con questa canzone vi parlerò veramente di me, questa volta in veste di cantautrice della battaglia che vivo da 12 anni: quella con la sclerosi multipla. La musica serve anche a questo; a cercare se stessi e a non arrendersi. Una canzone nella quale, probabilmente, si rivedranno in tanti perché sono molte le battaglie da affrontare e per le quali bisogna rialzarsi. Questa è la mia canzone. Punto di arrivo e di partenza, per un viaggio nuovo dal quale io non voglio più scappare”.



Testo e musica del brano sono stati scritti da Roberta Palumbo e Nicola Giuliani. Arrangiamento e registrazione di Nicola Scagliozzi presso F.M.A. Studio, con la collaborazione dei brillanti musicisti Nando Luceri, Emanuel Castelluccia, Emanuele Filella, Lorenzo D'Erasmo. Nel progetto musicale della cantautrice anche la new entry Francesca Scarano, bravissima violinista che ha accompagnato il live “Ruba di notte l’amore” di Roberta Palumbo che ha incantato ed emozionato il pubblico in sala con la sua voce graffiante, alternando altri intensi brani con il racconto a cuore aperto del proprio vissuto umano e professionale, attraverso messaggi motivanti che la cantautrice vuole trasmettere a tutti con la sua arte. Questo importante progetto è stato prodotto dall'Associazione Rione Popolare e dal suo lungimirante Presidente Rocco Gesualdi nell’ambito del travolgente Ballinsé: Festival Internazionale dei balli, dei suoni, della danza e della cultura popolare che si svolge in agosto a Panni (Fg) e che ha fatto da sfondo alle riprese del video ufficiale “Ruba di notte l’amore” a cura del regista e videomaker Niki dell'Anno.