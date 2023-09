Pearl Jam, Eddie Vedder: "Uscirà un nuovo album il prossimo anno"

In occasione dell'ultimo concerto che ha concluso il tour di “Gigaton”, undicesimo disco in studio della band, il frontman ha parlato della nuova uscita. La band la sta ultimando e dovrebbe arrivare nel 2024. “In futuro, ho la sensazione che questo gruppo potrebbe piacervi ancora di più”, ha detto il cantante e chitarrista del gruppo grunge-rock di Seattle prima di iniziare l’esecuzione del brano “Retrograde”

I Pearl Jam stanno per pubblicare un nuovo album, che dovrebbe uscire il prossimo anno. La notizia è stata annunciata dal gruppo stesso, in occasione del concerto tenutosi lo scorso 19 settembre 2023. Durante l'ultimo live che ha concluso il tour di Gigaton, undicesimo album in studio dei Pearl Jam (uscito nel 2020), il frontman Eddie Vedder ha parlato del nuovo disco. La band lo sta ultimando e dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno. “In futuro, ho la sensazione che questo gruppo potrebbe piacervi ancora di più”, ha detto il cantante e chitarrista del gruppo grunge-rock di Seattle prima di iniziare l’esecuzione del brano Retrograde. E ha continuato dicendo: “Credo voi sappiate che abbiamo registrato un disco per il prossimo anno, non svelerò nulla a riguardo ma quello che posso dire è che se vi piacciono i musicisti di questo gruppo, penso che li sentirete suonare al loro massimo livello. È davvero un’ottima raccolta di nuove canzoni. Ne siamo entusiasti!”. Qualche ora dopo il concerto, il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha scritto sul proprio profilo di Instagram: “È finita! È stato fantastico (ma non senza le sue sfide, scusa, Indy, torneremo!). Grazie a tutti quelli che sono venuti e hanno ‘portato il fuoco’. Eravate tutti pazzi. Adoro questa parte del mondo. Ci vediamo l’anno prossimo, nuove canzoni, nuovi viaggi e nuove scarpe”. Quindi l'anno prossimo avremo senz'altro una nuova fatica discografica della band grunge targata Seattle (che si preannuncia inoltre un grande disco, almeno stando a ciò che sostengono i diretti interessati).

I Pearl Jam, la band grunge-rock entrata nel mito



Famosa band di grunge e rock alternativo statunitense formatasi a Seattle, Washington, nel 1990, i Pearl Jam sono considerati uno dei gruppi più influenti e di successo della scena degli anni '90, insieme a band come Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains. La band è composta da membri chiave come Eddie Vedder (voce e chitarra ritmica), Mike McCready (chitarra solista), Stone Gossard (chitarra ritmica), Jeff Ament (basso) e Matt Cameron (batteria).

Il loro album di debutto è Ten, uscito nel 1991 e diventato un enorme successo, grazie a canzoni come Alive, Jeremy ed Even Flow. Anche gli album successivi sono stati elogiati da pubblico e critica, diventando tutti grandi successi. Da Vs. (1993) a Vitalogy (1994) fino ad arrivare a No Code (1996), parliamo di dischi che hanno scritto la storia della musica. Tra i più recenti, ci sono Lightning Bolt (2013) e Gigaton (2020).

La band è nota anche per il suo attivismo sociale e politico. Hanno affrontato temi come l'ambientalismo, i diritti umani e le questioni sociali, sia parlandone nei propri brani sia attraverso il loro coinvolgimento diretto in svariate cause benefiche.

I Pearl Jam hanno anche combattuto contro l'industria musicale in diversi casi, portando avanti per esempio una battaglia legale contro Ticketmaster per i prezzi dei biglietti dei concerti. Nel corso degli anni, la loro musica ha subito varie evoluzioni stilistiche, spaziando dal grunge al rock alternativo, dal folk al rock e arrivando ad avere perfino influenze country.