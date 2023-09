Taylor Swfit chiede ai suoi fan di andare a votare alle elezioni USA

“Siete già registrati per votare?”. In occasione del National Voter Registration Day , Taylor Swift ha esortato i fan a procedere alla registrazione sulla piattaforma Vote.org per esprimere le proprie preferenze nelle elezioni americane di metà mandato . “Sono stata così fortunata a vedere così tanti di voi ragazzi ai miei concerti negli Stati Uniti di recente”, ha proseguito la vincitrice di nove statuette agli ultimi MTV Video Music Awards , che nel mese di agosto ha concluso le prime tappe nordamericane dell’Eras Tour . “ Vi ho sentito alzare le voci, e so quanto siano potenti . Assicuratevi di essere pronti a usarle nelle nostre elezioni quest’anno!”.

L'ATTENZIONE PER LA POLITICA

Non è la prima volta che Swift invita i fan a recarsi alle urne. Come riportato da People, la popstar ha espresso le proprie idee politiche già nel 2018, quando ha appoggiato il candidato democratico al Senato in Tennessee, Phil Bredesen. Nel 2020 la cantautrice ha ribadito l’importanza del voto, mentre lo scorso luglio ha incoraggiato i fan di Nashville ad esprimere le proprie preferenze per l’elezione del sindaco. “Abbiamo l’opportunità di scegliere coloro che ci rappresenteranno per i prossimi quattro anni. Ho votato oggi e invito ciascuno di voi a fare lo stesso e a far sentire la vostra voce”, ha scritto allora l'artista in una story Instagram. Ora Swift, che sul social network ha raggiunto i 272 milioni di follower, ha diffuso l'ultimo messaggio condiviso anche dall'amministratore delegato di Vote.org Andrea Hailey. “Diversi Stati hanno elezioni nel novembre di quest’anno e molti altri Stati avranno le primarie nei primi mesi del 2024. Ecco perché questo National Voter Registration Day è così importante: siamo ai nastri di partenza delle prossime elezioni presidenziali”, ha dichiarato Hailey a Billboard. “Il nostro Paese funziona meglio quando tutti ci presentiamo. Prepariamoci, organizziamoci e registriamoci per votare. Il nostro futuro inizia adesso”.