È un giorno in cui ci si confonde tra nostalgia e contemporaneità. Perché gli 883 e Piero Pelù sono parte di una generazione ben precisa, quella che è stata adolescente, negli anni Novanta, ma che ne ha sedotte ormai quattro. Poi c’è Olly, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo, che i suoi video li cura in maniera maniacale e futurista, addirittura optando talvolta per un taglio verticale più consono alla diffusione social. La prima sera di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Video Musicale che è protagonista a Ferrara fino a giovedì 21, ha per protagonisti Mauro Repetto, the jumping man del duo che con Max Pezzali ha creato la leggenda degli 883, e il frontman dei Litfiba, Piero Pelù. Sul palco a stimolarli, pungolarli, spingerli al racconto c’è il giornalista Massimo Cotto. La serata di debutto si apre con Pierò Pelù il quale parte dai valori di una buona scuola “perché serve informazione e non esorcismo. Vogliono il popolo ignorante perché se non è scomodo e a noi piace essere scomodi”. Il primo video che appare è Eroi nel Vento, brano dei Litfiba del 1985: “È considerato il primo ufficiale, ma per dire quanto credo nei video musicali prima ne avevo già prodotto tre, il primo fu Dea del Fujiama. Dopo l’estate 1989 la storica formazione dei Litfiba si era sciolta e il video di Cangaceiro fu “il primo videoclip girato con regista serio: è l’ultima con tutta la formazione, ci porto il primo disco d’oro che ci porto dagli anni Ottanta ai Novanta”. C’è molto viaggio nella storia dei Litfiba, dagli Stati Uniti alla Camargue: “Come ci insegnano Wim Wenders e altri registi l‘on the road non ha un canovaccio”. Quegli anni si sono “dimostrati godimento del presente, perché dopo quei primi anni Ottanta a Firenze non c’è stato un seguito. L’anima artistica fiorentina addizionata da tutti quelli che venivano da fuori, da Piervittorio Tondelli a Marta Graham per la danza fino alla Bottega di Recitazione di Gassmann non c’è stato seguito per le istituzioni che sono rimaste sorde al fatto che in città ci potesse essere una voce critica”. Col senno del poi fu una grande fortuna per i Litfiba uscire dall’Italia. È il tempo del primo momento live: Piero Pelù si fa raggiungere da Finaz della Bandabardò e fanno Io ci sarò. Ricordando il momento della separazione “che non fu un momento per niente felice, grazie alla mia etichetta che mi ricordò del contratto firmato, sono andato avanti e la prima canzone scritta, da solista, è stata proprio Io ci Sarò. Questo mi ha dato la possibilità di rischiare molto di più". Il secondo brano live è Gigante, che presentò al Festival di Sanremo: “Quando arrivò all’Ariston si disse che era stata scritta per mio nipote. Ci sta ma a monte c’era un progetto più sociale, ne parlai con l’allora sindaco di Napoli Luigi De Magistris e gli esposi la mia idea di fare qualcosa con i ragazzi detenuti nelle carceri minorili. A inizio 2018 sono stato a Napoli per scrivere una canzone con questi ragazzi. Ho chiesto anche agli operatoti di lasciarci soli. È una canzone di nascita e rinascita”. Il saluto di Piero Pelù con Finaz al popolo di IMAGinACTION è con El Diablo. È Moni Ovadia, direttore del Teatro di Ferrara, a consegnargli la targa Special Awards per i suo Videoclip Artistici e Innovativi.