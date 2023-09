E' morto Franco Migliacci, autore di Nel Blu dipinto di Blu

LA STORIA DEL BLU DIPINTO DI BLU



Franco Migliacci era nato a Mantova nel 1930 ma la svolta della sua vita è a Firenze, dove ha studiato: vince un concorso a Cinecittà e quella esperienza lo convince a trasferirsi a Roma dove oltre a recitare in piccoli ruoli inizia una collaborazione con Gianni Rodari; per altro la sua passione per la Settima Arte non lo abbandonerà mai al punto da diventare il primo doppiatore italiano di Klaus Kinski. Il suo annus Domini musicale è il 1957 quando, in una giornata di sconforto, si immagina con le mani e la faccia dipinte di blu come esorcismo a un mondo ingrato. L'idea piace a Domenico Modugno che su quei versi allarga le braccia e ci aggiunge l'indimenticabile "volare oh oh"; l'anno seguente, il 1958, la canzone arriva prima al Festival di Sanremo (ottava edizione): conduce Gianni Agus con Fulvia Colombo e nell'esecuzione Mimmo è affiancato da un giovanissimo Johnny Dorelli. In poco tempo diventa un successo mondiale, grazie anche al terzo posto conquistato all'Eurovision Song Contest. Volare, questo il titolo registrato, è la prima tappa del sodalizo con Modugno che vedrà nascere in seguito brani quali Pasqualino Maragià, Io e Farfalle. Nel 1960 sceglie di scrivere anche per altri: i suoi testi vengono cantati, tra gli altri, da Mina, Milva, Gianni Meccia, Fred Bongusto, Rita Pavone, Patty Pravo e Gianni Morandi.





VINCE IL SECONDO SANREMO CON IL CUORE E' UNO ZINGARO



Arrivano gli Anni Settanta e vince il suo secondo Festival di Sanremo: il brano è Il cuore è uno Zingaro e lo vince Nada in coppia con Nicola di Bari. Tra le sue tante intuizioni ce ne è una che si chiama Renato Zero: è infatti Migliacci a produrgli il primo album. Si presenza negli Ottanta con Ancora cantato da Eduardo de Crescenzo e portato nel mondo da Charles Aznavour. Intanto il suo blu dipinto di blu viene reinterpretato, tra gli altri, da David Bowie, Barry White e i Gipsy King. E' un visionario, infatti è tra i primi a intuire le potenzialità delle sigle dei cartoni animati: sono sue Heidi e Mazinga, per citarne un paio. Nel 1994 è protagonista della creazione di T'appartengo, il primo album della giudice di X Factor (GUARDA LO SPECIALE) Ambra Angiolini. E' stato presidente della Siae. Sposato con Gloria Wall, ha avuto tre figli: Francesco Junior, Ernesto e Laura.

approfondimento Sanremo, 65 anni fa trionfava "Nel blu dipinto di blu": 10 curiosità