ACTARUS - GOLDRAKE perché rappresenta il legame fraterno tra umano e macchina, e la sinergia di quest’ultima nella creazione del supereroe.



CRISTINA D'AVENA - L’INCANTEVOLE CREAMY perché con questa sigla vogliamo omaggiare la serie anime che compie 40 anni…e diciamocelo chi non vorrebbe avere l’energia di YU.



FLORENCE AND THE MACHINE - DOG DAYS ARE OVER perché i periodi bui finiscono sempre, un pezzo che concede speranza.



CAPAREZZA - VENGO DALLA LUNA perché vogliamo celebrare la distinzione ed il senso d’identità dell’individuo che disdegna l’omologazione.



883 - GLI ANNI perché guardando indietro sono passati 10 anni, fatti di tanti ricordi impressi nella mente.



CESARE CREMONINI - NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN perché nella vita, anche se non si è protagonisti, si può essere eroi, ognuno a suo modo.



GUNS N' ROSES - WELCOME TO THE JUNGLE è una metafora in chiave positiva di come si può sentire chi visitatore durante il nostro festival fatto di tante emozioni e sensazioni.



CRISTINA D'AVENA - ALL'ARREMBAGGIO perchè proprio come la ciurma di cappello di paglia, il nostro staff è una squadra che punta allo stesso obiettivo.



ADRIANO PAPPALARDO - RICOMINCIAMO perché siamo già catapultati con la mente alla prossima edizione, sempre con la voglia di migliorare.



CRISTINA D'AVENA - OCCHI DI GATTO perchè è la canzone che ci ha accompagnato durante questi anni. Per noi "un altro colpo è stato fatto" è un riferimento al successo di ogni edizione.