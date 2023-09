Garden Fest, arriva Marta Tenaglia: il programma

Musica

SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO Agosto rallenta ma non ferma la musica. Ho scelto, come miglior singolo, 'Mon Coeur' di Kaze, un brano pop-soul che parla del momento in cui si inizia ad assaporare la vita lasciandosi alle spalle il dolore: parole che rigenerano, le sue. Meritano un applauso speciale Ett e Mare che con i loro pezzi confermano che, nonostante tutto, si può essere originali. Le altre canzoni, scelte tra oltre 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito

“Buttati in mare” del duo Anice sta Scrivendo è anche rinominato “il problema dell'accento” e ha in sé due anime. La protagonista riempie una borsa e parte, perché partire è anche dimenticare, lasciare indietro e allontanarsi. Il racconto inizia sempre da un punto di vista particolare, per poi allargarsi come i cerchi nel mare, quel mare che è lo stesso ma che viene vissuto in maniera diametralmente opposta da chi ci si butta e da chi ci viene buttato.