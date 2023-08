Wallride Festival, due giorni di musica e street culture: il programma

La quinta edizione di Wallride Festival, evento dedicato alla street culture nelle sue varie forme, si svolgerà questo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, allo Stadio Comunale di Altamura (BA). Il festival ha in programma, a partire dal mattino, una serie di attività libere (anche rivolte ai bambini) legate alla street culture, mentre, dal tardo pomeriggio, la musica diventerà protagonista con battle di freestyle, dj set e, soprattutto, con l’apertura dell’Area Concerti, che prevede dei live a cui si accederà con un biglietto di ingresso (https://linktr.ee/wallridefestival). I main artist musicali coinvolti dal direttore artistico Stefano Tancredi (aka Tanca) sono Kid Yugi e Nitro, che si esibiranno sabato 2 settembre, e Giumo & Tanca e La Sad, che suoneranno il giorno seguente, domenica 3 settembre.



Wallride Festival nasce nel 2015 ad Altamura per iniziativa della Sk8ong Crew, formata da un gruppo di amici e skater cresciuti insieme e diventata nel 2014 associazione sportiva dilettantistica dopo aver maturato esperienze in eventi culturali, sportivi e ricreativi. Non a caso il nome del festival deriva da un movimento che si esegue con lo skateboard e che rispecchia la filosofia dell’evento, perché è un salto in cui si rimane con i piedi sulla tavola, dunque un modo per esprimersi creativamente con entusiasmo e grinta ma rimanendo ben ancorati alla base. Wallride Festival ha un programma di rilievo nazionale ma il suo obiettivo principale resta la promozione della street culture nell’Alta Murgia, con l’intento di coinvolgere più generazioni, coltivare il potenziale creativo dei più giovani, e produrre con continuità eventi che abbiano un impatto culturale sul territorio. Il festival, infatti, è stato anticipato da una serie di jam, battle, open mic, workshop, talk, performance, mostre realizzate in sinergia con altre realtà locali e che hanno avuto luogo tra la metà di aprile e l’inizio di luglio ad Altamura, Matera e Gravina.



Ogni giornata di questa quinta edizione di Wallride Festival prevede attività come contest di skateboarding, breaking e freestyle battle, parkour, frisbee, jam session, performance di graffiti e street art, mostre dedicate alla street culture e alle sue varie forme, talk e laboratori. Infine, nell’Area Concerti, dopo i live sono previsti anche dei dj set. Di seguito il programma completo.





WALLRIDE FESTIVAL

02 SETTEMBRE – 03 SETTEMBRE 2023

@ Stadio Comunale "T. D'Angelo"

Via Mura Megalitiche

Altamura (BA)

INGRESSO AREA CONCERTI:

Day 1 - €28,75 Day 2 - €28,75

Full Pass - €45

(prevendite: https://linktr.ee/wallridefestival)

DAY 1 - Sabato 2 Settembre

(apertura cancelli ore 11.00)

Attività libere + Contest:

- Skateboarding, Breaking Battle, Parkour, Bouldering, Ultimate Frisbee, Circo, Finger Skate.

Aree Tematiche:

- Stage Expo powered by Mondobeat

- SkateHeart Roma Mostra illustrazioni su skateboard

- Sketch Battle by SketchMania & Wasted Talent

- Area Market Expo Upcycling

- Area Stampa (talk by Liberfestival), (Wallradio Podcast by Wave)

- Area Kids Gonfiabili + Laboratori

- Area Graffiti/Street Art

- Area Skateboarding

(Per accedere è obbligatorio compilare e firmare la Liberatoria di Responsabilità. Se minorenni occorre la firma di un genitore)

Red Bull Breaking Stage

Contest: BREAKING & MIXED STYLE BATTLE powered by Slyma

Ore 17.00: 1VS1 Breakin Kidz under 18

Ore 18.00: 1VS1 Breakin Open

Ore 18.00: 1VS1 Mixed All Style Open

(Info e iscrizioni: stefanoslyma@gmail.com)

Area Concerti



(main stage)

dalle 19:00 – Ingresso €28,75:

- H 19:20 Opening act: Sixteen

- H 20:00 Rimshot, Bruno Bug, Elvis The Kid, Smooveflex

- H 20.50 Kid Yugi

- H 21:55 Bounce Factory (Urban Dance Show)

- H 22:10 Nitro

- H 23:30 Aftershow: Earthbeat Dj Set

DAY 2 - Domenica 3 Settembre



(apertura cancelli ore 18.00)

Attività libere + Contest:

Skateboarding, Breaking, Wallride Freestyle Battle WFB, Parkour, Bouldering, Circo, Finger Skate.

Aree Tematiche:

- Stage Expo powered by Mondobeat

- SkateHeart Roma Mostra illustrazioni su skateboard

- Sketch Battle by SketchMania & Wasted Talent

- Area Market Expo Upcycling

- Area Stampa (talk by Liberfestival), (Wallradio podcast by Wave)

- Area Kids Gonfiabili + Laboratori

- Area Graffiti/Street Art

- Area Skateboarding

(Per accedere è obbligatorio compilare e firmare la Liberatoria di Responsabilità. Se minorenni occorre la firma di un genitore)

Red Bull Freestyle Stage WFB

Contest: WALLRIDE FREESTYLE BATTLE - Final Round! powered by Rimshot, Da Mic Dojo, Mezza Nota

Ore 19:00

Premio 200€

Giuria: Bruno Bug, Naz

Dj: Red Noize & Da Mic Dojo

Teste di Serie: Kyn, Higher, Paride, Sparketti

Area Skateboarding

Contest: Cash 4 Tricks & Merch! powered by Sk8ong, Funbox

Ore 19:00

Iscrizione 10€

(Per accedere è obbligatorio compilare e firmare la Liberatoria di Responsabilità. Se minorenni occorre la firma di un genitore)

Area Finger Skate

Contest: Fingerskate powered by Mustacheese

Ore 19:00 free session fingerboarding

Ore 19:30 Contest

Ore 20:00 Best Trick on spot

Premio 1° Posto

Premio Best Trick

Area Concerti



(main stage)

dalle 20.00 – Ingresso €28,75:

- H 20:20 Opening act: Jam session strumentale by La Primavera

- H 21:00 Giumo & Tanca

- H 21.50 La Sad

- H 23.00 Aftershow: Earthbeat Dj Set