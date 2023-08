Addio a Magoo, è morto il rapper del duo Timbaland & Magoo

Il duo Timbaland & Magoo

Melvin Barcliff “Magoo” e Timothy “Timbaland” Mosley si incontrano da adolescenti a Norfolk, in Virginia, e formano il duo nel 1989. Magoo, in precedenza, faceva cover di artisti come Ralph Tresvant e New Edition con le quali aveva vinto anche alcuni talent show. Il duo entra nel collettivo di rapper, cantanti e strumentisti Swing Mob/Da Bassment Cru e firma con l’omonima etichetta. Nei primi anni ’90, Timbaland e Magoo fanno anche parte del gruppo Surrounded by Idiots (SBI) che vede fra i suoi membri Pharrell Williams. Nel 1995 Swing Mob si scioglie e il duo firma con la Blackground di Barry Hankerson, zio della cantante, attrice e modella Aaliyah che partecipa insieme a Missy Elliott e Ginuwine al primo album. Il duo Timbaland & Magoo esordisce nel 1997 con Welcome to Our World da cui viene estratto il singolo Up Jumps da Boogie (feat. Missy Elliott e Aaliyah). L'album viene certificato disco di platino negli Stati Uniti e Up Jumps Da Boogie raggiunge la posizione numero 12 nella Billboard Hot 100. Il secondo album, Indecent Proposal, arriva nel 2001 e vede le collaborazioni di artisti come Jay-Z, Ludacris e Tweet. Due anni dopo, nel 2003, è la volta del terzo e ultimo disco, Under Construction, Part II, pensato come un sequel del quarto album di Missy Elliott Under Construction. Per Magoo non c’è un seguito: il rapper decide di ritirarsi dalla luce dei riflettori.