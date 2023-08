È morto Dj Casper, autore della hit Cha Cha Slide

All’anagrafe Willie Perry Jr., Dj Casper era nato a Chicago e nella metropoli dell’Illinois era cresciuto. Cha Cha Slide, originariamente chiamata Casper Slide Pt. 1, era stata realizzata nel 1998 per le lezioni di aerobica del nipote. La canzone aveva immediatamente ottenuto un grande successo nei centri fitness fino alla realizzazione di una nuova versione, Casper Slide Pt. 2, che iniziò a passare anche in radio e attirò l’attenzione dell’etichetta M.O.B. Records, cambiando titolo e diventando poi una hit globale. Il brano raggiunse la prima posizione delle classifiche nel Regno Unito, in Scozia e in Irlanda.

LA MALATTIA

Come riportato da Variety, Dj Casper aveva parlato delle sue condizioni di salute con ABC7: “Pesavo 107 chili e ora penso di pesarne 27 di meno – aveva detto alla giornalista Samantha Chatman -. Se mi conoscete, sapete anche che non mi fermerò. Continuerò ad andare avanti. Lo farò finché non ne sarò più capace”. Sul suo brano più famose aveva detto di sperare che potesse continuare a essere un messaggio di speranza per tutti: “Chiunque di voi stia passando per un cancro, sappia che è lui ad avere il cancro e non il cancro ad avere lui. Quindi continuate a fare il Cha Cha Slide”.