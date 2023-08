James Blunt, il nuovo album Who We Used To Be esce il 27 ottobre

James Blunt torna con il nuovo brillante album “Who We Used To Be”, in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo "Beside You". Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, "Beside You" è un brano estivo e scanzonato:"È un po' come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, dice James.



"Who We Used To Be" è il primo album in studio di James dall'acclamato "Once Upon A Mind" del 2019 che aveva conquistato la Top3 della chart inglese. Questa volta ha lavorato con una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. La sua recente raccolta di grandi successi, "The Stars Beneath My Feet", racchiude tutte le hit che lo hanno reso celebre anche nel nostro paese, dove vanta ben 8 dischi di platino e 9 d’oro. Negli ultimi anni la fama di James Blunt è diventata qualcosa di speciale. È uno degli artisti maggiormente rispettati per la sua onestà, arguzia e fascino come mostrato nei dischi, sul palco e con il suo account Twitter sempre più coinvolgente. Il suo album di debutto del 2004 "Back To Bedlam" che conteneva la hit globale "You're Beautiful" è uno dei primi dieci album più venduti di quel decennio in UK ed è certificato Doppio Platino in Italia. Ha vinto due Brit Awards, due Ivor Novello Awards e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy.



Who We Used To Be

1. Saving A Life

2. Some Kind Of Beautiful

3. Beside You

4. Last Dance

5. All The Love That I Ever Needed

6. The Girl That Never Was

7. Cold Shoulder

8. I Won’t Die With You

9. Dark Thought

10. Glow