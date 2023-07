Al Bano, concerto Pomigliano d'Arco: si arrampica su traliccio. VIDEO

L’artista, che ha compiuto 80 anni il 20 maggio, ha stupito i fan: cappello in testa e microfono in tasca, ha raggiunto una posizione comoda a circa 3 o 4 metri d’altezza e poi, da lì, ha continuato a cantare per alcuni minuti e ha incitato il pubblico a seguirlo in coro. “Volevo vedervi da quassù”, ha spiegato. E ha aggiunto di essersi ispirato al padre

Al Bano ha stupito i suoi fan durante un concerto dei giorni scorsi a Pomigliano d'Arco. Il cantante, che ha compiuto 80 anni il 20 maggio, durante l'esibizione si è arrampicato su un traliccio vicino al palco. Cappello in testa e microfono in tasca, ha raggiunto una posizione comoda a circa 3 o 4 metri d'altezza e poi, da lì, ha continuato a cantare per alcuni minuti e ha incitato il pubblico a seguirlo in coro, prima di tornare a terra e proseguire lo show.

Al Bano: “Volevo vedervi da quassù”

La scena ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno dedicato ad Al Bano un’ovazione. “Volevo vedervi da quassù”, ha spiegato l’artista. Il momento è stato ripreso anche da vari telefonini ed è subito rimbalzato sui social. In uno dei filmati si sente anche qualche voce preoccupata che chiede al cantante di scendere per non farsi male. In realtà la scalata non è una novità per Al Bano, che in passato si era arrampicato anche durante altri concerti. “Voi lo chiamate ‘gesto rock’. È un gesto contadino: mi sono ispirato a mio padre”, ha raccontato al Corriere della Sera, negando di essersi ispirato a Eddie Vedder dei Pearl Jam o a Will degli Arcade Fire (“Chiedo scusa, ma non so chi siano”). E su suo padre ha aggiunto: “Fino all’ultimo ha continuato a salire sui nostri alberi per potarli. Io ho imparato da lui, ho cominciato a farlo da quando avevo 6-7 anni”.