La scaletta del concerto di Robbie Williams al Lucca Summer Festival

Il XXV Tour di Robbie Williams

Il XXV Tour del cantante britannico Robbie Williams, è una tournée dal vivo organizzata tra le più importanti arene, stadi o festival in Europa, Asia, Nord America e Oceania, il cui programma va da ottobre 2022 a dicembre 2023. Il tour mondiale è una celebrazione dei suoi 25 anni di carriera come artista solista dal momento che, come tanti sanno, la pop star britannica cominciò in verità la sua carriera musicale come membro dell’acclamata band dei Take That, che divenne rapidamente uno dei gruppi di maggior successo degli anni novanta. I contrasti con il resto del gruppo lo condussero però a lasciare la band nel 1995 e ad intraprendere nel 1997 la carriera solista, diventando l'artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito, con vendite superiori a 21 milioni di album e 9 milioni di singoli nel Paese. Williams è considerato infatti uno degli artisti più influenti della scena musicale britannica ed internazionale, con alle spalle oltre 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questa sera, venerdì 28 luglio, Robbie Williams farà tappa alle Mure storiche di Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival e, vista la grande adrenalina ed eccentricità dell’artista, c’è sicuramente da aspettarsi uno show mozzafiato.