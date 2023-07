Trentino Love Fest, da gIANMARIA a Tormento e Naska: il programma

Da una parte la solidarietà ai cittadini dell'Emilia Romagna devastata dall'alluvione

nell'ambito di un format, Trentino Love Fest, destinato a ripetersi negli anni, dall'altra le proposte musicali di tendenza per il mese di agosto e, per concludere, concerti con vip dello spettacolo in corso di definizione, parallelamente all'Oktoberfest. Ecco il "menu" per l'area di San Vincenzo a Trento. Nei giorni 27-28-29 luglio la kermesse della durata di 3 giorni è prevista in in orario 17-02, con show di musica e spettacoli in formula festival, con la presenza di quattro o più

unita artistiche nell’arco della giornata. Trentino Love Fest sarà la prima edizione di un evento estivo musicale a cadenza annuale a carattere di solidarietà (ecco perché LOVE). Ogni anno il ricavato della kermesse musicale sarà devoluto in beneficenza. Quest’anno l’evento avrà un biglietto a un prezzo simbolico (2,50 euro), il cui ricavato andrà a sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, integrato dalle donazioni che potranno essere fatte sul conto corrente che l'iniziativa contribuirà a promuovere. Il festival nasce dall’idea di una formula di intrattenimento musicale basata sul “Charity Event”, con la finalita di sostenere annualmente progetti di beneficenza, richiedendo l’adesione di artisti, cantanti, performer regionali, nazionali ed internazionali. Il supporto alle disabilita, la ricerca oncologica e l’inclusione sociale

nonche l’aiuto in circostanze di difficolta dovute a catastrofi naturali saranno le principali aree di intervento di questa organizzazione filantropica. Filone musicale di questa prima tranche di iniziative per quest'anno sarà l'evoluzione storica che ha portato l'hip hop italiano a diventare trap italiana. Non mancheranno le band e gli artisti locali. Il tutto, inoltre, sara contornato dal servizio food & beverage attivo per tutta la durata degli eventi.



L’estate alla Trentino Music Arena proseguirà poi anche ad agosto, dal 23 al 26, con la rassegna "Trentino Spettacolo e Musica", con un vasto programma di eventi, workshop ed incontri. Per poi chiudere a settembre, come detto, nel mese in cui EDG Spettacoli, società trentina specializzata in organizzazione eventi e concerti, organizzerà l’Oktoberfest trentina, con un paio di concerti di artisti di fama in corso di individuazione. Per i nomi sarà necessario attendere la conclusione delle diverse stagioni concertistiche dei vari artisti.



LUGLIO 2023



Giovedì 27 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Tredici Pietro & Lil Busso

gIANMARIA

Rebel Rootz

Le Vibrazioni

Closing Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

LUM!X



Venerdì 28 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Gne records

Mida

Naska

Interlude Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

AVA

Tony Effe

Mikaela



Sabato 29 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio partner

Tormento

Cor veleno

Dani faiv

Nayt

Closing dj set edg | trentino eventi | radio partner

DES3ETT

Simone D’Adamo