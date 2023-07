Noisy Naples Fest, la scaletta del concerto di Paola & Chiara

Dopo l’incredibile successo riscosso in primavera con il doppio sold-out al Fabrique di Milano e le due date romane all’Auditorium della Conciliazione, questa sera, giovedì 20 luglio, Paola & Chiara tornano a esibirsi live all’aperto per il Noisy Naples Fest all’ Arena Flegrea di Napoli .

Il tour estivo

Quando Paola & Chiara chiamano, Napoli risponde. Soprattutto se si tratta di una sera d’estate, in una stagione caldissima in cui il singolo in collaborazione con i Boomdabash, Lambada, è in cima alle classifiche italiane. Questa sera, quindi, all’Arena Flegrea di Napoli ci sarà da cantare e ballare con il duo femminili più trendy del momento. D’altronde, a pochi giorni dal lancio della versione rinnovata di Vamos a bailar with Tiziano Ferro non ci si può aspettare nulla di meglio.

Ma il tour di Paola & Chiara non si fermerà qui, perché le due cantanti si muoveranno in giro per l’Italia, portando la loro musica a Francavilla al Mare, Lignano Sabbiadoro, Verona, Roma, Moncalieri, Brescia e Milano. Un tour incredibilmente denso di appuntamenti, che continuano ad aggiornarsi nel corso delle settimane.