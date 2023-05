Gabriele Esposito canta l'amore a distanza con "Aret 'a 'nu Penziero"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Un brano intimo caratterizzato da un semplice ma efficace riff di chitarra che accompagna la delicata voce di Gabriele in un vortice di sonorità morbide e distese che trasportano l’ascoltatore all’interno dell’immaginario dell’artista. Una traccia sincera che racconta spaccati di vita quotidiana in cui Gabriele affronta il tema delle relazioni a distanza tra momenti felici e momenti di difficoltà. Quando due persone sono lontane, non conta quanti chilometri le separano, ciò che importa è il fatto che in quel momento non sono insieme fisicamente e soprattutto emotivamente.



“Aret 'a 'nu penziero" canta l’amore a distanza: “Ch’ me ne facce ‘e stu mare si nunn ‘o

pozzo guardà, abbracciat’ cu tte. Quando la persona che ami non è insieme a te tutto il resto perde d’importanza”, commenta l’artista. Il singolo arriva dopo l’uscita del brano “L’Unica” che ha riscosso un grande successo tra il pubblico, che si è identificato nel racconto di questa ballad romantica, totalizzando oltre un milione

e mezzo di stream. L’artista, nel corso della sua carriera, ha sempre sperimentato, reinventando nel suo stile tipico brani di artisti celebri come la cover di “Me staje appennenn’ amò” di Liberato con più di due milioni di stream e la recente pubblicazione sui social della cover in dialetto napoletano di “Tango” di Tananai ottenendo, in pochi giorni, oltre un milione di visualizzazioni.