“Hotel Souvenir”, Dente guarda ai ricordi nel suo nuovo album

Dieci tracce che guardano al passato senza nostalgia, ma con più consapevolezza. “In questo disco osservo ciò che è trascorso e dialogo con le persone che sono stato” ci racconta il musicista parlando della sua ultima creazione che porterà in tour quest’estate. Tra le canzoni spicca anche la preziosa collaborazione di Post Nebbia, dei Selton, e in un’unica traccia, “Il mondo con gli occhi”, le voci di Fulminacci, Giorgio Poi, Colapesce, VV (Viviana Colombo), Ditonellapiaga e Dimartino Condividi

Hotel Souvenir è un insieme di ricordi: scritte abbastanza canzoni ho voluto metterle all'interno di un contenitore, questo disco, perché mi ricordano… i ricordi. O meglio: mi fanno pensare alle persone che sono stato, creando proprio un dialogo tra esse. In questo disco guardo al passato in maniera diversa rispetto a quella che ho sempre avuto: non più con il rimpianto di un tempo che non c'è più, ma dialogandoci e un po' facendoci pace". Inizia così il racconto di Dente su Hotel Souvenir, il suo ultimo disco. Il racconto di Hotel Souvenir Un racconto in musica che vede il cantautore dialogare con tutte le persone che è stato in passato, creando delle storie in cui tante persone si rivedono. "Il fatto che tante persone si rivedano nei miei testi è qualcosa che, all'inizio, non avevo tenuto in considerazione. Quando qualcuno mi diceva 'quella canzone parla di me' la mia reazione era 'non è possibile!'. Con il tempo ho capito che è una cosa abbastanza normale, proprio perché ci sono alcuni sentimenti che sono universali. E ci si può ritrovare. C'è chi riesce a coglierle e raccontarle in un modo, e le persone le fanno loro", aggiunge Dente.

Il racconto del tempo "Racconto il tempo in modo più pacifico e, probabilmente, le persone che ascoltano queste canzoni trovano pace. Ho capito questa modalità di vedere il tempo anche grazie a un libro, Mattatoio n.5, che ho letto circa un anno fa. A un certo punto c'è questa visione del tempo di una civiltà aliena che vede proprio il tempo non come un percorso lineare, da A a B, ma come qualcosa che esiste sempre e contemporaneamente. Quindi io sono qui con te, ma anche nella mia scuola a fare l'esame di maturità. Un libro che mi ha aperto all'idea di vedere il tempo con un occhio diverso". Il multi feat. Nella canzone Il mondo con gli occhi In un periodo in cui ci sono tantissimi featuring, Dente ha fatto una scelta: una canzone con ben sei artisti. "Il mondo con gli occhi è una canzone che ho scritto tempo fa, ma ero un po' indeciso sull'inserirla in questo disco, perché è una filastrocca molto divertente, a tratti bambinesca. È una canzone che si stacca un po' dal clima denso e riflessivo che si respira in questo mio nuovo lavoro. Poi, però, mi è venuta questa idea di fare il multi feat, con tante persone: è qualcosa che fanno i rapper, però nessuno l'aveva mai fatta con i cantautori e le cantautrici. Ho chiamato sei amiche e amici, persone che stimo e ho la fortuna di conoscere ma che, soprattutto, non si prendono sul serio. In questa canzone ognuno canta un pezzettino e io praticamente non ci sono! Ma nel momento in cui ho sentito questa versione della canzone ho capito che poteva essere inserita nel disco. Sono molto felice di questo esperimento!", ci dice Dente sorridendo.

La passione per la fotografia analogica e la collaborazione con Angelica in Milano Mediterranee Tra le tante passioni di Dente, oltre alla musica, anche la fotografia. Tanto che ha girato un video, interamente in Super 8, della nuova canzone della cantautrice Angelica, Milano mediterranee. "Conosco Angelica da un po' di tempo e abbiamo entrambi la passione per la fotografia analogica, che io ho ripreso di recente dopo un periodo di pausa. Quando ci incontriamo parliamo sempre della nostra passione, delle foto e delle nostre macchine fotografiche. Un giorno mi ha chiamato chiedendomi se facevo anche video in Super 8, per girare il video della sua ultima canzone. Io ho risposto subito di sì, anche perché quel mondo mi piace molto. Siamo andati in giro per Milano a girare delle scene che poi sono state montate. Mi sono divertito molto, è stata una bellissima esperienza". Mi Ami 2023 Dente e Angelica saranno al Mi Ami Festival, il 27 maggio. Non suoneranno insieme, "ma ci saranno delle sorprese" ci rivela Dente. "Ci saranno, eccome. Ma non possiamo svelare nulla. Io e Angelica non canteremo insieme, ma ciascuno di noi avrà delle sorprese". Un tour, quello di Dente, che inizia proprio dal Mi Ami e poi lo porterà in tutta Italia. Da non perdere. L'augurio a chi ascolta questo album "È molto banale quello che auguro alle persone, che ascoltano il mio album… ma anche a chi non lo ascolta: stare bene, svegliarsi felici e vivere in serenità la propria vita. È qualcosa che ho sempre rincorso nella vita, e adesso mi sveglio felice perché ho trovato quello che voglio fare nella vita", dice Dente. Un augurio tutt'altro che banale, uno dei più belli.

La tracklist di "Hotel Souvenir" 1. DIECI ANNI FA 2. CAMBIARE IDEA 3. ALLEGRIA DEL TEMPO CHE PASSA 4. DISCOTECA SOLITUDINE 5. UN ANNO DA DIMENTICARE 6. PRESIDENTE 7. LA VITA FINO A QUI Feat. Post Nebbia 8. L'ABBRACCIO DELLA VENERE 9. IL MONDO CON GLI OCCHI Feat. Fulminacci, Giorgio Poi, Colapesce, VV, Ditonellapiaga, Dimartino. 10. UN VIAGGIO NEL TEMPO