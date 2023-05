La scaletta del concerto di Paola & Chiara a Roma

In attesa di partecipare come madrine al Roma Pride 2023 il prossimo 10 giugno, le due cantanti arrivano nella Capitale per un doppio concerto

Venerdì 19 e sabato 20 maggio Paola & Chiara saranno all’Auditorium Conciliazione di Roma per due delle date più attese del tour di presentazione di Per Sempre , l’album che segue il lancio del singolo Furore, che ha segnato il ritorno del duo sulla scena musicale italiana. Per l’occasione, le due cantanti porteranno nella Capitale alcuni dei loro successi più noti cantati dal vivo, così da riscaldare le notti del weekend romano.

Paola & Chiara a Roma

Dopo il sold out al Fabrique di Milano dello scorso 13 maggio, Paola & Chiara arrivano a Roma per due serate di musica dal vivo che le vedrà presentare ufficialmente al pubblico capitolino i brani del nuovo album Per Sempre ed esibirsi su alcuni dei successi più emblematici della loro carriera musicale. Due date che anticipano l’instore del 21 maggio presso lo Shopping Center di Castel Romano, nonché la straordinaria partecipazione come madrine al Roma Pride 2023 il prossimo 10 giugno.

In ognuna di queste occasioni, a quanto pare, Paola & Chiara ripercorreranno la loro intera carriera musicale, partendo da Amici come prima, il brano che ha permesso al duo di debuttare sul palco del Festival di Sanremo nel 1997 alle hit più recenti come Vamos a bailar (Esta vida nueva), Viva el amor, Festival e Kamasutra. Immancabile, come potete immaginare, il nuovo singolo Furore, che ha segnato il ritorno delle due artiste sulla scena musicale italiana dopo anni di assenza e silenzio.