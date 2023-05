Ragù, il nuovo singolo di Fulminacci

“Un ragù di cantautore è quello che ci vuole”, dice Fulminacci per presentare il suo nuovo singolo, Ragù, in uscita il prossimo 26 maggio. Un brano che guarda con occhi ironici e illuminati la società: “A volte credo di avere delle idee, ogni tanto mi sembra di pensare liberamente, e in certi rari momenti riesco anche a non mangiarmi le unghie. Questo brano parla di illusioni, ovvero la struttura portante su cui si regge quasi tutto - racconta Fulminacci - L’ho scritto in modo istintivo, senza pensare a uno stile o a una forma, ma con la certezza di vincerci un Grammy”.

Un giovane cantautore

Artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Con La Vita Veramente, l’acclamato disco d’esordio, è vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella, certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia. A inizio maggio lo abbiamo visto sul palco del Primo Maggio di Roma, adesso si sta preparando per la sua unica data estiva dell’anno prevista per il 27 maggio al MI AMI a Milano.