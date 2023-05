Emis Killa, il Forum è sold-out: "Non farò una seconda data"

Il ritorno di Emis Killa nella scena musicale italiana con l’album Effetto Notte si sta facendo sentire forte e chiaro. Il concerto evento che l’artista ha annunciato al Mediolanum Forum di Milano per il 28 ottobre 2023 è già andato sold out , e il rapper ha fatto chiaramente sapere che non sarà aperta una seconda data per rispetto dei fan che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto.

“Il forum è ufficialmente sold out. Prima ancora di uscire col disco. Ho deciso che non aprirò una seconda data perché la fiducia dei miei fan più intimi va premiata con l’esclusività. Grazie a chi ci sarà. Questa settimana EFFETTO NOTTE sarà vostro. Inizia il countdown”. Così Emis Killa annuncia su Instagram che non aprirà una seconda data per il suo concerto al Mediolanum Forum di Milano. Una scelta fatta nel pieno rispetto dei fan più affezionati, che meritano di partecipare a un evento tanto esclusivo .

Effetto Notte

Un album che racconta il percorso difficile della composizione musicale, e che lo fa riprendendo uno dei titoli più celebri del registra Francois Truffaut, Effetto Notte per l’appunto. “Effetto notte è la storia di un regista: mi serviva un titolo che racchiudesse tutto, tra tutti è quello che mi è sembrato coerente a tutto il discorso del cinema. Penso sia sotto gli occhi di tutti che il rap è un mondo che ostenta. A me non preoccupa l’ostentazione, la differenza la fa il personaggio che si interfaccia. Io non ho mai fatto la musica per i soldi. Mi preoccupa che oggi certi risultati, classiche Fimi e sold out, sembrano facili. Per me non è così scontato fare venire 12.000 persone che si scomodano e pagano. Questa è una vittoria. Il messaggio è questo: avere un seguito di gente che ti capisce non è semplice”, ha raccontato il cantante in conferenza stampa.