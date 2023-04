Emis Killa annuncia "Effetto Notte", il nuovo album fuori il 19 maggio

l'album e il cinema

"Effetto Notte", chiara citazione al capolavoro cinematografico di François Truffaut, è stato anticipato da un trailer (diretto dal regista Davide Vicari): nel video, con riprese in controluce e al rallentatore, sono frequenti le citazioni e i riferimenti al mondo cinematografico, tra cimeli di icone di film d’autore e un set dall’atmosfera cupa e riflessiva, che rievoca l’esperienza della fase di scrittura di un disco paragonato all’esperienza di un viaggio nel Far West.



il carattere del disco

La stesura del disco, come racconta Emis Killa nel cortometraggio, è caratterizzata da un umore altalenante, che alterna momenti di euforia e armonia a momenti di stallo e ripensamenti. "Effetto Notte" è questo, è un album che parla della strada fatta per arrivare alla sua realizzazione. Un obiettivo caleidoscopico riprende Emis Killa circondato da amici in un contesto informale da fine serata, ma man mano che la telecamera si allontana ci si rende conto che è tutto un set cinematografico. In sottofondo un monologo in cui l’artista si espone sul suo percorso nel passato, sulla sua percezione del mondo rap attuale e del suo posto in esso.