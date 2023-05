Sanremo 2024, Malika Ayane si candida alla conduzione

“Se me lo chiedessero, accetterei subito. Credo anche che me la caverei molto bene” ha detto Malika Ayane al Messaggero sull’ipotesi di condurre il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus il prossimo anno. Infatti, dopo l’idea che potesse essere Annalisa a ricoprire questo ruolo visto il successo dei suoi ultimi brani Bellissima e Mon Amour, adesso si è fatta strada questa voce su un’altra artista italiana.

Road to Sanremo 2024

La prossima sarà la 74° edizione del Festival di Sanremo e i media pensano a Malika Ayane come possibile co-conduttrice di Amadeus sul palco dell’Ariston. Il contratto del famoso conduttore che ha rivoluzionato il festival della canzone italiana riportandolo al successo di ascolti anche tra i giovani terminerà la prossima stagione, però è quasi certo che ci sarà un rinnovo. Tuttavia il web è stato travolto da nomi di ipotetici sostituzioni come Stefano De Martino, l’ex ballerino di Maria De Filippi e compagno di Belen. “Io in Rai ho capito che fino a 60 anni si è giovani conduttori. Io ora ne ho 33. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora” ha ironizzato. Dando invece per sicura la presenza di Amadeus si pensa a chi lo affiancherà nella sua nuova avventura musicale e televisiva.