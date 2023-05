Malika Ayane gioca il 2 Tempo contro i pregiudizi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con Italy Bares, l’evento benefico realizzato con Anlaids Lombardia ETS nel doppio ruolo di sostenitore e beneficiario, che si svolgerà al Teatro Repower di Assago giovedì 11 maggio alle ore 21:00Per il secondo anno consecutivo sul palco di Italy Bares salirà Malika Ayane, che ha voluto dare il suo appoggio ancora una volta a un’iniziativa in cui crede molto. Tornerà on stage anche Diego Passoni, sostenitore del progetto dalla prima edizione. Sarà la prima volta, invece, per Giampiero Ingrassia, che ha accolto con entusiasmo l’invito del direttore artistico ad abbracciare la causa. Un appuntamento che si ripete dal 2019, anno in cui, grazie all’intuito di Giorgio Camandona, è sbarcato in Italia crescendo di anno in anno e riuscendo a raccogliere intorno a sé una community di artisti, professionisti del settore e istituzioni che lo sostengono, tutti con lo stesso fine: quello di esserci e raccogliere fondi per combattere HIV e AIDS e sensibilizzare il pubblico per una cultura della prevenzione, contro ogni forma di stigmatizzazione. Italy Bares si ispira a Broadway Bares, progetto americano nato nel 1992 in risposta alla crisi provocata da HIV e AIDS, ideato dal coreografo e regista Jerry Mitchell che l’11 maggio sarà al Teatro Repower al fianco dei performer italiani. «Sono fiero di aver portato in Italia un appuntamento artistico dalla forte valenza sociale ed emotiva» - racconta Giorgio Camandona - «e, nonostante l’evento stia diventando ogni anno sempre più grande, sento la stessa gioia e gentilezza della prima edizione nelle persone che vi partecipano e la loro volontà di esserci». Lo spettacolo è realizzato con Anlaids Lombardia ETS, Compagnia della Rancia, con il supporto di Stage Entertainment e quest’anno con il Patrocinio del Comune di Milano. La regia è di Mauro Simone, la regia associata di Alfonso Lambo e le musiche originali di Antonio Torella che curerà anche la direzione musicale con Elena Nieri. Per Secondo Tempo si riuniranno otto importanti coreografi, oltre a 100 fra migliori performer del panorama artistico italiano, 12 cantanti, acrobati, cheerleader e circa 100 addetti ai lavori tra creativi e organizzatori. Il tema affrontato nel nuovo spettacolo, scritto da Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla, è quello dello sport e in particolare del calcio. Uno sport di squadra come il calcio, infatti, oltre a sottolineare l'importanza dell'attività sportiva come prevenzione per moltissime patologie, promuovendo uno stile di vita sano, diventa fondamentale per la tematica di inclusione e condivisione propria di Italy Bares, contro i pregiudizi e i tabù che spesso, purtroppo, ancora oggi sopravvivono all’interno di questo ambiente.