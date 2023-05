Shakira, annunciato il nuovo singolo Acróstico

Shakira ha rilasciato il nuovo singolo Acróstico, una canzone cullata dal pianoforte che racconta l’amore perduto e la gratitudine. Dopo il brusco allontanamento da Gerard Piqué , padre dei due figli Sasha e Milan, la cantautrice colombiana ha condiviso in un video il testo del brano nel quale canta in spagnolo “mi hai insegnato che l’amore non è una truffa, e che quando è reale non finisce”. Sembra quindi che Shakira abbia rinunciato alle provocazioni lanciate nella revenge song BZRP Music Sessions Vol.53 contro l’ex-difensore del Barcellona, colpevole di averla tradita per due anni e mezzo con la ventiduenne Clara Chia Martì come sottolineato dai versi virali “hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio”.

I SUCCESSI MUSICALI

Recentemente la popstar ha accettato la nomina di Woman of The Year in occasione del primo evento Billboard Latin Women in Music a Miami, in Florida. “Shakira è la massima Donna nella Musica. Grazie a lei, le donne latine di tutto il mondo sono state incoraggiate a scrivere e ad eseguire musica profondamente personale” ha dichiarato Leila Cobo, responsabile dei contenuti di Billboard nel settore latino e spagnolo. Lo stesso brano BZRP Music Sessions Vol. 53 ha battuto diversi record, non solo nelle prime posizioni delle classifiche come canzone in lingua spagnola cantata da un'artista femminile, ma anche su YouTube come composizione di musica latina che più rapidamente ha ottenuto 100 milioni di visualizzazioni.