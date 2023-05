Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Tutto in un brivido” è un brano che nasce per rabbia, per paura, per vincere la nostalgia, per riconoscermi, per perdonare e perdonarmi. Il brano è stilisticamente legato al più energico rock italiano, abbiamo scelto di mettere da parte i bit per far emergere la mia voce e le chitarre in modo puro e spudorato. Ho messo in luce la parte più graffiante della mia voce, al fianco di un ritornello esplosivo e un sound estremo. Il brano racconta la forza di vivere senza vergogna, le frustrazioni, il sentirsi in colpa per aver sbagliato e le difficoltà che si incontrano quando si lotta per raggiungere i propri sogni…un treno che viaggia a tutta velocità qualche rischio lo corre, per ora consiglio di vivere con questa adrenalina, quando capiremo che sognare è una scelta pericolosa forse troveremo una cura, oppure realizzeremo che quelle emozioni sono troppo uniche per decidere di non provarle.

Nel 2022, la vittoria del contest Euregio Rock mi ha consentito di aprire tre tappe del VASCO LIVE 2022 (Trento, Milano e Ancona) nel corso delle quali ho avuto l’onore di lavorare e conoscere Diego Spagnoli, direttore di palco di Vasco. Da quegli incontri abbiamo deciso di collaborare, al fianco anche della conduttrice e speaker radiofonica Vanessa Grey, nella stesura del monologo d’apertura del brano. Diego ha poi prestato la sua voce per recitare l’intro del brano, ossia un testo che è un grido di libertà e di rottura contro un sistema che spinge a sognare ma non ammette errori e non concede passi falsi.

Il videoclip che accompagna il brano è realizzato sotto la mia regia e quella di Giovanni Mocellin, mentre la struttura e gli effetti speciali sono stati curati da Corrado Measso di Exformat Movie Srl. Per la scenografia abbiamo pensato ad una serie di situazioni che capitano per caso e, non sapendo neanche perché, ci regalano delle sensazioni che restano impresse. La trama del video è basata sull’incontro casuale tra un ragazzo (Illia Tretnikow) e una ragazza (Emilia Midori) su un treno e la nascita della loro storia d'amore che prosegue e regala ai due protagonisti momenti ricchi di passione. Abbiamo scelto di alternare queste scene con una mia esibizione all’interno di un club accompagnato dalla mia live band ufficiale composta da Francesco Rudari alla chitarre, mio storico braccio destro, Roberto Civinelli alle chitarre, Davide Bettella alla batteria e Diego Rubiliani al basso. L’idea di accostare la musica dal vivo nasce per rappresentare quello che per me è l’incarnazione del rapporto per eccellenza, lo scambio di sguardi, l’eccitarsi insieme, la creazione di un mondo parallelo dove ci si emoziona e ci capisce senza parlarsi.