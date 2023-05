E' morta Rita Lee, icona del rock brasiliano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rita Lee, icona del rock brasiliano con il gruppo Os Mutantes e interprete solista di

successo è morta a San Paolo del Brasile all'età di 75 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Lee soffriva di un cancro ai polmoni dal 2021. Consacrata come regina del rock nel suo Paese, aveva segnato un'epoca con il suo spirito libertario, la voce e il look dai capelli tinti di rosso e gli occhiali dalle lenti colorate.



Aveva cominciato la carriera negli anni Sessanta, sulla scia dei Beatles, ma ottenne il più vasto successo con il trio rock Os Mutantes negli anni del tropicalismo, il movimento libertario che rivoluzionò la musica brasiliana nel ventennio della dittatura militare fra il 1964 e il 1985. Nel '72 lasciò il gruppo per intraprendere la carriera solista, firmando successi come "Ovelha Negra" (1975), "Mania de voce" (1979), "Lanca Perfume" (1980), e "Amor e sexo" (2003). Nel 2012 si ritirò dalle scene per vivere con uno stile riservato assieme al marito, Roberto de Carvalho, e ai suoi animali.