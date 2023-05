Piano City Milano 2023, concerto di Mika al Castello Sforzesco

Lombardia

Milano, 10 cose da fare nel weekend: mostre ed eventi

Tanti gli eventi organizzati in città per questo weekend. Domenica inizia la 'Ireland Week', la settimana di festeggiamenti dedicati a San Patrizio, patrono d'Irlanda, mentre fino al 12 marzo, in piazza Città di Lombardia, si svolge 'Milano in vino'

In occasione di San Patrizio, Patrono di Irlanda, Milano ospiterà la seconda edizione dell’Ireland Week, dal 12 al 19 marzo. L'evento è dedicato alla scoperta dell'Isola di smeraldo e, per farlo, sono stati messi in programma oltre 50 appuntamenti, organizzati da Turismo Irlandese, dedicati a musica, cultura, tradizioni, gastronomia e divertimento

Dal 10 al 12 marzo, in Piazza Città di Lombardia, tornano la mostra e il mercato dedicato al vino di Milano in Vino. L'evento è organizzato da Arte del Vino ed è giunto all'ottava edizione