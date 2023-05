Battiti Live, programma e tappe dell'edizione 2023

Radio Norba riconferma dunque i nomi di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (che ne è anche direttore artistico) alla conduzione di Battiti Live, la ventunesima edizione dell’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Per chi non lo sapesse, si tratta di un enorme concerto musicale itinerante organizzato tra le più belle e suggestive piazze pugliesi , al quale prendono parte non solo numerosi artisti italiani ma anche internazionali . L’evento, è noto infatti per ospitare ogni anno i migliori artisti e successi del momento, facendo scatenare sia il pubblico dal vivo che quello a casa, che può assistere alle serate anche grazie a un’apposita trasmissione televisiva su Italia 1, che quest’anno è prevista per il 4 luglio. Solo per citare qualche nome, lo scorso anno l’evento ha ospitato , tra gli altri, artisti del calibro di Elodie, Bob Sinclar, Fedez con Tananai e Mara Sattei, Achille Lauro e Marco Mengoni. Al momento, sono confermate le piazze di Lecce e di Manfredonia in provincia di Foggia. Per conoscere il cast completo e tutte le date del Battiti Live 2023 ci vorrà ancora qualche settimana.

Le tappe on the road

L’estate si sta avvicinando e Radio Norba attende l’inizio della ventunesima edizione del Battiti Live scaldando i muscoli con “Road to Battiti”, le cui tappe sono dieci: 3 maggio a Canosa di Puglia, 14 maggio a Barletta, 20 maggio a Massafra, 21 maggio a Mesagne, 27 maggio a Fasano, 28 maggio a Taranto, 3 giugno a Vieste, 4 giugno a Peschici, 7 giugno a Marina di San Foca, 29 giugno a Giovinazzo. Dal prossimo fine settimana, la musica di Radio Norba comincia già quindi a scaldare la scena con alcuni grandi protagonisti che saranno, in ordine sparso, i Pinguini Tattici Nucleari, Emma, Boomdabash, Mr. Rain, The Kolors, Achille Lauro, Matteo Paolillo, Rosa Chemical, Articolo 31 e Marco Mengoni. Per ciascuna tappa, a partire dalle ore 19, si terrà inoltre il live radiofonico con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni, con anche la partecipazione ai loro microfoni, di volta in volta, dell’artista ospite della tappa. Lo show, organizzato dall'emittente radiofonica Radio Norba di Conversano (Bari) prevede infatti una serie di spettacoli on the road, il cui imprevedibile abbinamento tra città e artista verrà svelato di settimana in settimana, e sarà possibile scoprirlo solo ascoltando la stessa Radio Norba.

Queste le parole degli speaker radiofonici Marco e Claudia al riguardo: "In ogni tappa staremo insieme per almeno tre ore e ci divertiremo con tanta ottima musica e grandi artisti. Non vediamo davvero l’ora, è sempre bello scendere in piazza, incontrare il nostro pubblico, guardarsi negli occhi, ridere insieme. Saranno dieci bellissime serate, gireremo la Puglia e, insieme, faremo ricominciare a pulsare la musica, aspettando Battiti".