Re Carlo incoronazione, stasera il concerto a Windsor

I grandi nomi dello spettacolo internazionale animeranno il palco allestito nel vasto parco del castello reale dove oggi a partire dalle ore 20 (21 ora italiana) si terrà lo show in onore del nuovo Re Carlo e della regina Camilla

All'indomani della storica incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla (LO SPECIALE), nel Regno Unito si continua a festeggiare. E lo si farà in grande soprattutto stasera con il concerto al castello di Windsor. Sul palco, allestito nel vasto parco del castello reale, a partire dalle ore 20 (21 ora italiana) e per oltre due ore, si terrà uno degli show più attesi dell'anno. Da Katy Perry ai Take That, da Andrea Bocelli a Lionel Richie fino alla storica mascotte dei britannici, Winny The Pooh.

I cantanti: chi si esibirà Per l'ncoronazione di Re Carlo III è prevista l'esibizione dei Take That , ma senza la voce di Robbie Williams: il cantante ha lasciato il gruppo nel '95 ed è diventato l'artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito. “Sarà il nostro primo concerto dopo l’Odissey Tour del 2019”, hanno annunciato i Take That. Con oltre 100 milioni di dischi venduti, non potevano mancare l’americana Katy Perry e l’ex frontman dei Commodores, Lionel Richie che in onore del Re potrebbe cantare alcuni dei suoi classici: l’indimenticabile ‘We Are The World’, scritta con Michael Jackson nel 1985, All Night Long (1983) o ‘Say You, Say Me’, che vinse il Premio Oscar nel 1986. Richie è stato invitato al concerto anche in virtù della sua recente nomina a primo ambasciatore globale per ‘The Prince's Trust’, un ente di beneficenza chiave per il re Carlo III. Tra le performance in scaletta, anche Nicole Scherzinger: l’ex leader delle ‘Pussycat Dolls’ ha partecipato anche al corteo del giubileo di platino della Regina Elisabetta. approfondimento I look dei presenti all'incoronazione di re Carlo III. FOTO

La Line Up del concerto Take That

Lionel Richie

Katy Perry

Paloma Faith

Olly Murs

Andrea Bocelli e Sir Bryn Terfel

Classical-soul composer Alexis French

Pianist Lang Lang & Nicole Scherzinger

Bette Midler

Tiwa Savage

Steve Winwood

Pete Tong

The Coronation Choir approfondimento Kate, William e i figli all'incoronazione di Re Carlo III. FOTO

Andrea Bocelli super ospite Tra i super ospiti ci sarà anche il tenore italiano Andrea Bocelli, che canterà in duetto con il baritono Sir Bryn Terfel, vincitore di Grammy, Classical Brit e Gramophone Award. Terfel è una vera star per i britannici: è stato insignito della ‘Queen's Medal for Music’ nel 2006 e del Cavalierato per i suoi servizi alla musica nel 2017. Salirà sul palco di Windsor anche il pianista Alexis French, pioniere di un soul di impronta classica, che si esibirà insieme alla cantante pop britannica Freya Riding. approfondimento Andrea Bocelli canterà al concerto di incoronazione di Re Carlo III

Grandi esibizioni e videomessaggi Durante la serata, sono previste le esibizioni di un'Orchestra di 70 elementi e una ‘house band’ composta dalle ‘Massed Bands of the Household Division’ e dalla ‘Countess of Wessex's String Orchestra’. Accanto alle star del concerto, lo spettacolo vedrà anche un'esclusiva performance di ‘The Coronation Choir’, che si esibirà insieme al ‘The Virtual Choir’, composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth, per un'esibizione speciale durante la notte. Tom Cruise, Joan Collins e il cantante Tom Jones parteciperanno con un videomessaggio, mentre il Royal Ballet, la Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, il Royal College of Music e il Royal College of Art si riuniranno per uno spettacolo unico.

Dove vederlo Il Concerto dell’Incoronazione di domenica 7 maggio, sarà trasmesso in diretta dal parco del Castello di Windsor a partire dalle ore 21 (ora italiana). Durerà circa due ore e sarà trasmesso in diretta su BBC One, con la conduttrice Kirsty Young. Nel backstage, ci saranno Clara Amfo e Jordan Banjo, membro della compagnia di ballo di Diversity, per parlare con gli artisti durante lo spettacolo. Il concerto sarà trasmesso anche su BBC Radio 2, oltre che online tramite BBC iPlayer e BBC Sounds. Potrà essere seguito anche in televisione sulle più importanti piattaforme internazionali.