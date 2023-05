Fuori ‘-ʼ (Subtract ), il nuovo album di Ed Sheeran

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il Disco



Sofferenza, l'esigenza di aprire l'animo e speranza, queste le linee guida di ‘-ʼ (Subtract ), il nuovo album di Ed Sheeran. La musica come terapia, la volontà di mettere in note e parole due anni che hanno messo duramente alla prova il cantautore: la malattia della moglie, la perdita di un amico, la pandemia e l'accusa di plagio dal quale è stato assolto, c’è tutto questo nei 14 brani nati dalla collaborazione tra Ed e Aaron Dessner.

le parole dell'artista

“Vorrei che questo album fosse ascoltato dalle persone potendosi riconoscere, vivendo le loro storie. Questo è quello che amo quando ascolto la musica degli altri”, afferma l’artista e continua: “Se avessi detto ad alta voce, tutte le cose che ho scritto, qualcuno si sarebbe preoccupato, oppure avrebbe detto che era un po' strano. Quando scrivi qualcosa, la canti e suona bellissima, le persone possono recepire (le parole) in modo diverso. Penso che ci sia qualcosa di molto terapeutico nello scrivere tutto ciò che hai in mente sapendo che non verrai giudicato per questo, magari verrai giudicato per la musica, ma è una cosa diversa”. Nella video intervista si mostra sorridente, sereno, forse perché molto soddisfatto del lavoro fatto. Parla delle sue canzoni, del suo straordinario percorso lavorativo e ribadisce ancora una volta il grande affetto che ha per il pubblico italiano e per l’Italia. Sottolinea l’importanza della nostra cultura, la bellezza del Paese e sottolinea che “un po' se la cava con l’italiano”. Tornerà in tour presto ma ancora non sa bene quando, l’unica cosa certa è che verrà in Italia a suonare e cantare.