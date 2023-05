FalComics, Falconara Marittima accende la "Gratitude" con una playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Gianluca Del Carlo, ideatore della playlist è il Direttore di FalComics, in programma a Falconara Marittima il 5, 6 e 7 maggio e organizzato da Leg Live Emotion Group. Il claim di quest'anno è Gratitude, gratitudine e di certo quello si respirerà in questo comune in provincia di Ancora situato sul litorale marchigiano nella tre giorni della rassegna fortemente voluta dal suo sindaco Stefania Signorini. Inoltre FalComics è il primo appuntamento del CFC, la rete nazionale di festival del genere. LEG Live Emotion Group opera nel settore della progettazione organizzazione e realizzazione di grandi festival, eventi musicali, teatrali ed intrattenimento in genere e si posiziona, per competenze ed efficacia tra le aziende leader del settore in Italia. E’ una società rappresentata dai soci fondatori Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca. In squadra professionisti del settore tra produzione, promozione, creatività, strategia di comunicazione, allestimenti, logistica, PR, direzione artistica. Uno staff, con trentennale esperienza, che condivide la passione per il lavoro e la cura del dettaglio. CFC, Comics Festival Community, è una rete di festival nata da una idea di

Gianluca Del Carlo e promossa e gestita da LEG. E’ l’unione di molti tra i più importanti festival di settore che hanno desiderio di condividere il proprio know-how per sviluppare nuove idee, promuovere in sinergia le proprie realta’ e mettere a disposizione le proprie specializzazioni e i punti forti di ogni singolo evento. CFC è il punto di riferimento per i festival di settore, in continua evoluzione, già nel suo primo anno di lavoro ha ricevuto richieste di interesse e di piani di sviluppo da parte di molti colleghi e da parte di location che hanno il desiderio di crescere, sviluppare le loro potenzialita’ nell’ambito del Comics e della cultura del pop e lavorare in sinergia. Il gruppo dei fondatori di CFC è composto dal Direttore del San Marino Festival Paolo Gualdi, da Andrea Lucchi e Alberto Grezzani ideatori di eventi quali la Sagra del Fumetto e Pop Con, dagli ideatori di Pescara Comix Daniele Forcucci e Stefano Salerno, da Nicola D’Olivo, Angelo Gasparri e Gianluca Del Carlo cresciuti nel mondo di Lucca Comics & Games, oltre che da professionisti della comunicazione e organizzazione eventi che LEG mette a disposizione per il migliore strategia di sviluppo della community. LEG è scheletro produttivo del gruppo CFC, Comics Festival Community per il quale svolge funzioni amministrative e organizzative, rappresentando di fatto la base strutturale del gruppo. Alternando il proprio ruolo tra quello di capofila e quello di scheletro operativo LEG ha permesso la messa a terra di progetti quali la kermesse Cosplay Sorrisi e Cartoni che si svolge con cadenza annuale in provincia di Lucca, ed ancora il Vertical Community Festival, che vede nel 2022 l'anno di esordio a Montecatini Terme, e lo stesso FalComics.



LA PLAYLIST DEL FALCOMICS

PFM- E' FESTA perché rispecchia il clima del tipo di evento: una grande festa per tutti dove cultura POP e divertimento si fondono.



OLIVER ONIONS - DUNE BUGGY perché è il tipico esempio di contaminazione tra il mondo “comics”.



CRISTINA D'AVENA - ONE PEACE perché è l'emblema del mondo e ha il sapore che lo rappresenta.



883 - HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO perché condensa il mondo Comics.



ROLLING STONES - SYMPATHY FOR THE DEVIL perché è una canzone usata per videogiochi (Call Of Duty Black Ops).



LIGABUE - UNA VITA DA MEDIANO perché evidenzia l’importanza della squadra per la riuscita del progetto.



FRANCESCO GUCCINI - I FICHI perché racconta l’importanza di fare le cose seriamente senza però prendersi troppo sul serio.



EDOARDO BENNATO - NEL COVO DEI PIRATI perché sottolinea la necessità di coltivare li bambino che abbiamo dentro come condizione necessaria di lavoro.



FABRIZIO DE ANDRE' -VIA DEL CAMPO perché in questo mondo nessuno viene giudicato mai.



LINO PATRUNO - PORTOBELLO perché una mostra mercato variegata e colorata è la base di questo tipo di festival.