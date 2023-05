Valerio Mazzei: "Solo chi ha i piedi per terra sa quando può volare"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo Che male che fa arriva Diverso, il nuovo singolo di Valerio Mazzei

pubblicato da Artist First e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Valerio Mazzei è un punto di riferimento della “Generazione Z” e una delle personalità più seguite dai giovani, tra i quali è famoso per comunicare attraverso la sua spontaneità e autenticità senza filtri. Da un po’ di tempo Valerio ha deciso di non esprimersi più

solo attraverso i suoi canali social ma di utilizzare la sincerità della sua musica per riuscire a comunicare al proprio pubblico tutte le emozioni che si porta dentro. Diverso fa infatti parte degli inediti del prossimo progetto discografico a cui Valerio sta dedicando tutto il suo tempo ed energie.



Valerio perché hai scelto di fare uscire ora Diverso? In cosa fotografa questo momento della tua vita?

Come dice il titolo c'è stato un change drastico, ho cambiato molte cose e soprattutto lo stile. Sono sempre me stesso ma ho voluto crescere sia come testi che come composizione. La sto vivendo bene questa evoluzione.

L’attacco del brano, quando dici “sembravi disegnata”, pare che parli di una persona immaginaria: è difficile idealizzare e raccontare l’amore nella stagione dei social?

Molto perché tutti pensano di avere una formula. Nei social sembra sempre tutto sbagliato, nessuno potrà andare d’accordo con un altro su come vivere una relazione. Ma sui social si può anche fare qualsiasi cosa.

Bisogna tenere sempre i piedi per terra oppure ogni tanto è bello volare?

Dipende. È giusto stare saldi al suolo ma senza la possibilità di volare non avrebbero senso i piedi per terra. Devo esserci il momento dello spicco, quello che svolta la giornata.

“Io ti sembrerò diverso”: è giusto cambiare per amore oppure l’amore è adattamento?

C'è sempre una via di mezzo, è giusto cambiare ma non in modo forzato, i mutamenti devono maturare nel tempo. Se il compromesso è condiviso si arriva alla felicità.

Al primo appuntamento sempre una bottiglia di vino bianco?

Già che stiamo a cena sì, sono un gentiluomo.

Anche in Che male che fa parli di un amore che non è decollato: secondo te perché oggi si tende più a scrivere di relazioni che finiscono che di quelle che iniziano?

Perché ci si ritrovano tante persone. Le lunghe storie e felici sono rare, i cuori spezzati sono di più. Il cuore spezzato ti fa ritrovare in ogni relazione per quanto alla base ci siano sempre motivi diversi. A mi è capitato svariate volte… e infatti le strofe sono dedicate a precise persone.

In Per davvero vorresti dipingere il cielo di colori, Diverso inizia con “sembravi disegnata”…ti piace disegnare e dipingere?

Me lo immagino più nella mente il dipingere, la mia relazione ideale la penso disegnata.

12 luglio è un brano toccante, forse quello dove più ti metti a nudo: è difficile da cantare in pubblico?

All’inizio è stato tosto, col tempo mi sono tranquillizzato ma ogni volta c’è il tremolio della voce e la canto male nonostante ci metta il cuore.

“Preferisco davvero chi sono, non quello che c'è online”: come riesci a tenere separati i due mondi?

È difficile ma ci riesco, certo a volte combaciano e unisco le due cose, ma ci sono anche i momenti in cui sto soltanto nella vita reale. Non si sa mai dove bisogna porre il limite. Infatti a volte mi pento di certe condivisioni.

Gli amici veri sono arrivati a riempire il palmo di una mano?

Non ci arriveranno mai, sto bene con i pochissimi che ho.

I tuoi numeri social sono pazzeschi: il fatto di avere un seguito così importante ti porta a riflettere quando comunichi? Pensi a come può arrivare il tuo messaggio?

Sto molto attento a quello che posto. Non voglio dare il brutto esempio neanche agli adulti, neanche a chi è genitore. Pure nei locali sto attento ai comportamenti, non voglio trasmettere brutte sensazioni.

Cosa puoi dirmi del nuovo album?

È in preparazione, è un un salto di qualità con entrambi i piedi nel mondo dei cantanti.

Che accadrà in estate?

Tanta musica e qualche concerto. E arriverà un altro singolo prima dell’estate.