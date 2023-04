La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta all'Arena di Verona

Doppia data in una delle location più incredibili d’Italia per l’inizio del tour del rapper

Doppia data per il concerto di Sfera Ebbasta all’Arena di Verona. Questa sera, 27 aprile, e domani, 28 aprile, il rapper salirà sul palco di questa meravigliosa location per dare inizio al tour che lo porterà in giro per l’Italia. Un inizio incredibile, che il cantante si è visto costretto a raddoppiare, dato l’affetto e l’entusiasmo dimostrato dal suo pubblico. Ad appena due settimane dall’annuncio della data di Verona, infatti, Sfera Ebbasta ha dovuto aggiungere una seconda data per soddisfare le richieste dei suoi fans. Comincia così nel migliore dei modi il suo nuovo tour, che promette di regalare emozioni e sorprese.