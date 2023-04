Sergio Rendine, morto il compositore e direttore d’orchestra

La carriera e le opere di Rendine

Rendine è stato anche direttore artistico del Festival della musica di Stoccarda dal 1988 al 1991 e del teatro Marrucino di Chieti dal 1997 al 2007. Tra gli altri incarichi, ha riaperto quello di direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e della Stagione lirica di Lecce. Tra le opere liriche che ha composto si ricorda Un segreto d’importanza, rappresentata per la prima volta nel 1992, e Romanza, nel 2002. Ha anche realizzato la Missa de beatificatione in onore di Padre Pio di Pietrelcina, che venne rappresentata per la prima volta in Vaticano nel 1999.