Medimex, Skunk Anansie e Diodato nella line up del festival a Taranto

Da Diodato a Tom Morello

"Il venerdì avremo gli Echo e the Bunnymen, una band di punta, e poi Diodato che non ha bisogno di presentazioni in assoluto - ha spiegato Veronico - Il giorno dopo, sabato, ci saranno The Murder Capital, che sono la rivelazione dell'anno in Gran Bretagna, giovanissimi, fortissimi, e gli Skunk Anansie, concerto di grande impatto. La domenica, infine, avremo Tom Morello, che e' l'ultimo chitarrista ad aver rivoluzionato il suono della chitarra, leader di una delle delle formazioni più importanti della storia della musica in assoluto, i Rage Against the Machine, che ha intrapreso questa carriera solistica. Penso che potrà essere uno dei concerti storici del Medimex. Chiuderemo con The Cult, formazione che ha suonato a Taranto 40 anni fa".